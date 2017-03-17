Выставки недели Екатеринбурга и Свердловской области

Сюжет Выставки Екатеринбурга и Свердловской области

Рассказываем о выставках, которые нельзя пропустить.

«ОГ» продолжает рубрику, где рассказывает читателям о выставках недели, которые нельзя пропустить.

Коллажи Марины Ражевой

Марина Ражева нетипичный художник. По первому образованию она… биолог. Именно это помогает ей создавать удивительные образы. В новой выставке будет представлено 20 работ, выполненных в технике коллажа. Что тут удивительного – спросите вы. А дело в том, что Марина к каждой своей работе добавляет необычные элементы – листья и песок, а в качестве оттеночных средств использует чай и кофе.

– Каждая работа в серии – эскиз для книги, – пояснила художница. – Все они созданы на основе фотографий стен, поверх которых прорисованы герои. Думаю, что техника использования этих декоративных элементов пришла к нам с древних времён, люди всегда старались соединить в одно целое различные предметы, склеить или хотя бы наложить их друг на друга.

Горожане смогут увидеть иллюстрации к книгам «Цветник бабушки Корицы» Елены Соловьёвой и «Гончая. Корабль-призрак» Ирины Нечаевой.

Адрес: Библиотека им. В.Г. Белинского (улица Белинского, 15). С 16 марта по 30 апреля

«Жизнь в мимолётных мелочах» и «Весенние грёзы»

В резиденции губернатора Свердловской области представили сразу два проекта – выставку живописи Натальи Письмак «Жизнь в мимолётных мелочах» и бисероплетение Светланы Сапегиной «Весенние грёзы». На выставке живописи Натальи Письмак отражается наступающая весна. Представленные картины выполнены маслом на холсте. Большая часть написана в её родном городе Энгельсе и передаёт его весеннюю красоту.

– Основной посыл выставки, – любовь к миру и любование его красотой. Не скрою, что моё видение мира достаточно женское. То, что на картинах много цветов, своего рода подарок женщинам, – рассказала Наталья.

Второй выставочный проект – работы Светланы Сапегиной, выполненные из бисера и медной проволоки по французской технике бисероплетения. Светлана - та самая рукодельница, которая сплела розу из бисера для первой леди Америки Мелании Трамп и букет для английской герцогини Кейт Мидлтон. И не исключено, что представленные на выставке украшения – кольца и браслеты, а также декоративные цветы – подсолнухи, розы и веточки вербы – в скором времени украсят стол президента какой-нибудь страны.

Адрес: переулок Почтовый, 21. С 16 марта по 26 апреля