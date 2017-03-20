Областная газета
Культура 20 марта 2017, 18:08

Анатолий Праудин представил авторскую трактовку известной комедии Александра Островского

Народная артистка РФ Вероника Белковская (слева) и лауреат стипендии имени В.М. Шатровой Юлия Кузюткина в спектакле Свердловского государственного академического театра драмы «На всякого мудреца довольно простоты». Фото: Вадим Балакин

В Свердловском государственном академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссёр постановки Анатолий Праудин представил зрителям авторскую трактовку известной комедии Александра Островского, где одна и та же пьеса подана через разные театральные традиции — на сцене можно увидеть и академическую классику, и подвальный авангард.

Собственно авангард начинается с разоблачения плута Глумова, когда на глазах у публики буквально оживает его дневник… В спектакле задействованы народные артисты РФ Вероника Белковская (на фото слева) и Валентин Воронин, заслуженная артистка РФ Ирина Ермолова, лауреаты стипендии имени народной артистки РФ В.М. Шатровой — Юлия Кузюткина (на фото справа) и Сергей Заикин — в роли Егора Глумова.

  • Опубликовано в №47 от 21.03.2017 
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