«Среди чёрных волн»: Гран-при Суздаля!

Анна Буданова. Фото: facebook.com

Екатеринбургский режиссёр Анна Буданова стала обладателем главного приза XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Она представила на суд жюри картину под названием «Среди чёрных волн» (студия «Урал-Синема»).

Мультфильм был представлен в номинации «Короткий метр», но был признан лучшим среди всех работ фестиваля, а также занял первое место в профессиональном рейтинге киносмотра.

В 2013 году Анна Буданова уже участвовала в Суздальском фестивале. Тогда со своим знаменитым фильмом «Обида» она стала победителем в номинации «Лучший мультипликат». Через четыре года Анна вернулась в конкурсную программу Суздаля с новой работой, чтобы завоевать уже главный приз. В предыдущем тексте мы писали, что Анна – главный претендент на эту награду, ведь у неё уже более десятка призов самых разных престижных мировых кинофорумов – Гран-при фестивалей в Японии, Португалии, Брюссельского фестиваля, приз за лучший визуальный проект Международного фестиваля анимации в Швейцарии и другие. Не хватало, действительно, только российского приза.

Кадр из фильма Анны Будановой «Среди чёрных волн» (студия «Урал-Синема»).

О творчестве Анны кто-то говорит, что это типичная школа уральской анимации, кто-то, наоборот, не берётся сравнивать её работы с работами коллег. Но то, что мульт­фильм «Среди чёрных волн» кардинально отличается от всей конкурсной программы этого года – совершенно точно.

В интервью «ОГ» мультипликатор рассказала, что на создание этой картины её вдохновила поездка в Японию. Там она и начала работу над мультфильмом. В основе – древняя северная легенда, гласящая, что души утонувших людей превращаются в морских животных. Однажды охотник украл шкурку девушки-тюленя, поэтому она осталась на суше, научившись жить в мире людей.

Фильм Анны Будановой также номинирован на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год. Кадр из фильма «Среди чёрных волн»

– В этой картине я выбрала очень сложную технику, – поделилась с «ОГ» Анна, – никому не советую это повторять (смеётся). Она многослойная, каждый кадр мне приходилось сканировать, а для секунды фильма нужно было 12 кадров… Ушло много труда и времени, но такую ручную работу я люблю больше, чем компьютерную графику, это мне ближе.

Ближе это стало, как оказалось, и зрителям, и членам жюри фестиваля.

Лучшим профессиональным короткометражным фильмом признана картина «Рыбы, пловцы, корабли» режиссёра Дмитрия Геллера, который родился в Свердловске и начинал свой творческий путь на Свердловской киностудии, а затем работал на «А-фильме».

Лучший полнометражный фильм – «Смешарики. Легенда о золотом драконе» режиссёра Дениса Чернова.