«Взрослым сказка нужна просто так, просто так»

Евгения Стерлигова - не только талантливый иллюстратор, в числе её творений – знаменитые Муми-тролли (справа) из мультфильма «Муми-дол», созданного на Свердловской киностудии. Рисунок к сборнику В. Крапивина «Шестая бастионная»

Сюжет Выставки Екатеринбурга и Свердловской области

Рассказываем о выставках, которые нельзя пропустить.

В Екатеринбурге в духовно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «Взрослым сказка нужна просто так» свердловского художника Евгении Стерлиговой, иллюстрировавшей книги Владислава Крапивина, Кира Булычёва, Сергея Лукьяненко.

Представить сейчас произведения Владислава Крапивина без иллюстраций Евгении Стерлиговой трудно. Точнее, это невозможно. Невозможно именно представить, потому что Евгения Ивановна оживила и показала читателем героев Крапивина. Пожалуй, многие припомнят иллюстрации, с которых на тебя смотрят на первый взгляд хрупкие дети с чрезвычайно глубокими и живыми лицами. Евгения Стерлигова смогла тонко уловить лёгкий, волшебный мир крапивинских книг и так же невесомо перенести его на бумагу.

Кстати, эта многогранность художественного мира и привлекла Евгению Ивановну в произведениях Командора.

– В 1971 году прочитала «Лётчика для особых поручений» в журнале «Уральский следопыт» – и обмерла от восторга, – вспоминала Евгения Ивановна. – Тогда просто не было такой современной литературы. А тут такой роскошный, объёмный мир! То, что этот пронзительно талантливый автор – мой земляк, решило дело. Я тут же побежала в редакцию журнала и через коллег познакомилась с Владиславом Петровичем. Через два года я уже жила радостями и проблемами «Каравеллы».

А ещё через год Евгения Ивановна сделала первые иллюстрации к переизданию «Лётчика». С тех пор художник и писатель начали творить в соавторстве, и более ста произведений Крапивина вышло с иллюстрациями Стерлиговой. Сначала чёрно-белыми, а затем и цветными. Когда она добавила цвет, то картины стали ещё более глубокими. В них можно разглядеть сразу несколько миров, которые накладываются друг на друга и образуют бесконечное пространство.

На выставке также представлены работы к книгам Кира Булычёва, Виталия Бугрова, Александра Волкова, Сергея Лукьяненко. Со всеми ними она познакомилась во время работы в «Уральском следопыте». Для всех них Евгения Ивановна подобрала свой «ключик», нашла свою особенность.

– Евгения Ивановна – настоящий романтик в изобразительном искусстве, а также милейший, обаятельнейший и интеллигентнейший человек, – так характеризовал её Кир Булычёв.

Эскиз «Муми-папа» к мультфильму «Муми-дол»

Название выставки выбрано также не случайно. Это часть последней строки стихотворения Крапивина «Вновь тревожный сигнал бьёт, как выстрел, по нервам» 1974 года:

…Эта сказка пришла вслед за знойными маршами –

колыбельная песня в ритме конных атак.

Детям сказка нужна, чтобы стали бесстрашными.

Взрослым сказка нужна просто так, просто так…

Выставка продлится до 20 апреля.