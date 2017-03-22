Группа N.E.V.A заявила о своём распаде

Год назад группа N.E.V.A в полном составе была в гостях у нашей редакции. Музыканты делились планами, которых было немало, мечтали о новых песнях, концертах и конкурсах. Фото: Александр Исаков

Накануне солист екатеринбургской музыкальной группы N.E.V.A Кирилл Нечаев рассказал о том, что коллектив прекращает своё существование. Теперь музыканты начнут работу над новыми проектами.

К своим поклонникам лидер группы Кирилл Нечаев обратился на своей странице в социальной сети, где поблагодарил всех за то, что интересовались творчеством коллектива. А также объяснил причину распада.

– У каждого из нас свой путь, своя судьба и своё предназначение, – говорит Кирилл. – Жизнь каждого человека – это дорога со множеством поворотов, взлётов и падений. Мы прошли долгий путь, от акустического дуэта, который играл в маленьких барах для своих друзей, до группы, которой посчастливилось дать много больших концертов. Но пришло время перемен. Группа N.E.V.A заканчивает своё существование. Но это не конец нашего творчества. Каждый из нас продолжит заниматься музыкой.

Летом 2016 года группа успешно выступила на «Новой волне» и вошла в пятёрку лучших. Но сейчас зашла речь о том, что у лидера группы появился новый проект, из-за которого работа в коллективе становится невозможной.

– Кирилл будет заниматься своим сольным проектом, – рассказывает бас-гитарист группы Александр Мехоношин. – Мы втроём – с Глебом и Ноилем – остаёмся вместе, но создадим уже свой коллектив под другим названием.

Досье «ОГ» Группа N.E.V.A образовалась в 2009 году в Екатеринбурге. Музыканты стали финалистами шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия» с клипом на песню «Моя страна». «N.E.V.A» победила на Всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», заняла пятое место на конкурсе «Новая волна», участвовала в шоу «Минута славы» на «Первом канале». Ребята давали сольные концерты, в том числе и в нескольких городах Свердловской области. Интервью с музыкантами группы N.E.V.A читайте в номере «ОГ» от 12 апреля 2016 года