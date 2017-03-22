Планета имени Крапивина

Владислав Крапивин держит в руках сертификат на планету KRAPIVIN. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге состоялось событие «планетарного» масштаба — писатель и создатель знаменитого отряда «Каравелла» Владислав Крапивин получил сертификат Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени «KRAPIVIN».

Малая планета — её диаметр всего 1 километр — была открыта в ноябре 2009 года московским астрономом Тимуром Крячко в Зеленчукской обсерватории. Находится она в Главном поясе астероидов Солнечной системы. В ноябре 2016 года название было утверждено, а вчера Владислав Петрович лично получил важный документ.

Торжественный момент - вынос знамён «Каравеллы». Их у отряда четыре. Фото: Алексей Кунилов

Вручение состоялось в помещении «Каравелла» в один из знаковых для отряда день — Праздник Весеннего Равноденствия, который ежегодно отмечается каравелльцами. После этого дня отряд переходит на «летний» режим: начинается активная подготовка навигации - ремонт яхт, проверка готовности экипажей. Было решено совместить астрономический праздник и событие «планетарного» масштаба и именно в этот день вручить сертификат.

Вручение сертификата прошло во время Праздника Весеннего Равноденствия. Именно в этот день каравелльцы меняют зимнюю форму чёрного цвета на летнюю - оранжевую. Фото: Алексей Кунилов

Сам Тимур Крячко вручить Владиславу Крапивину документ не смог, по поручению астронома это сделал представитель РАН, Института прикладной астрономии и Планетария им. Бориса Алексеевича Максимачева, старший научный сотрудник Дмитрий Гулютин.

Дмитрий Гулютин вручает Владиславу Крапивину сертификат на планету KRAPIVIN. Рядом - Командор «Каравеллы» Лариса Крапивина и ведущий флагман отряда Всеволод Доможиров. Фото: Алексей Кунилов

Напомним, московский астроном Тимур Крячков открыл планету 21 ноября 2009 года. Тогда новый небесный объект получил предварительное наименование «2009 WQ100»; позднее, после уточнения орбиты, ему присвоили постоянный номер – 407243. По правилам Международного астрономического союза, который курирует вопрос наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете даёт её открыватель. Тимур принял решение назвать небесное тело именем Владислава Петровича Крапивина.

Владислав Петрович подписывает книги и общается с каравелльцами. Фото: Алексей Кунилов

Как указано в представлении, отправленном в Центр малых планет, «в его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений – ответственность взрослых за детей. Писатель создал множество фантастических произведений про космос и параллельные миры».