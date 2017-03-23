Первопечатники

Интерес публики прикован к серии художника Медхи Дарвиши. С графических работ, сквозь щёлку камерной двери, на нас смотрят заключённые одной из иранских тюрем. Фото: Александр Зайцев

В екатеринбургском Доме художника (ул. Куйбышева, 97) открылась масштабная выставка печатной графики, ставшая первой в череде мероприятий фестиваля «Урал-Графо-2017». На экспозиции представлены работы авторов из 48 стран — это художники, признанные лучшими на международной Уральской печатной триеннале, которая традиционно проходит в Уфе. В этом году жюри престижного конкурса возглавил художник из Нижнего Тагила, график, известный в том числе далеко за пределами нашей страны — Владимир Зуев.

Владимир Зуев, Сергей Айнутдинов, Виталий Волович открывают выставку. Фото: Александр Зайцев

В нашем регионе открытый Всероссийский биеннале-фестиваль «Урал-Графо» будет проводиться уже в третий раз. Проведение такого мероприятия именно в Свердловской области неслучайно — у нас замечательные традиции: чего стоят графические работы народного художника России Виталия Воловича, заслуженных художников РФ Сергея Айнутиднова и Владимира Зуева, других авторов. И важно, чтобы традиции уральской школы переняли представители молодого поколения.

Председатель Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов (справа) и нижнетагильский график Владимир Зуев обсуждают работы «URAL PRINT TRIENNIAL». Фото: Александр Зайцев

Конкурсные работы «Урал-Графо» свердловчане увидят в августе, а пока в Екатеринбург привезли лучшие примеры современного печатного искусства мирового уровня. Это графика мастеров из Чехии, Словакии, Таиланда, Нидерландов, Германии, Ирландии. Список продолжать можно очень долго — так же долго, как можно рассматривать их работы на выставке.

Работа канадской художницы Деборы Чапман, получивший Третью премию «Уральской печатной триеннале»

Неподготовленному зрителю даже трудно представить, как это сделано. Перед нами результат трудной, кропотливой работы художника, который сначала создаёт или гравирует матрицу и только потом спечатывает с неё изображение на бумагу, — в этом суть печатной графики, или эстампа. На экспозиции работы самых разных техник: гравюры на металле, на дереве, линолеуме, шелкография, меццо-тинто или гравюра глубокой печати, смешанные технологии, где печать может комбинироваться.

— Уровень графики не уступает ни одной международной выставке, — рассказывает «ОГ» Владимир Зуев. — И то, что удалось всё это многообразие привезти и показать в Екатеринбурге — большая удача. Если честно, не всегда даже мы, члены жюри, могли разгадать, как это сделано. Например, так было с поляком Павлом Делекте, которому присуждена Первая премия. Мы пришли к выводу, что это глубокая печать, но с какими-то авторскими технологиями. Гран-при мы практически единогласно присудили Айку Григоряну — художнику армянского происхождения, который живёт в Испании. Его работы подкупают внутренним настроением, духом, в котором вековые традиции, ностальгия по родине, национальному колориту. Конечно, меня не может не радовать, что в конкурсе была представлена довольно большая свердловская диаспора — художники из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович сам недавно представил выставку графики под названием «Корабли, дураки, женщины и монстры». Работы выставки международной триеннале печатной графики мастер оценил высоко. Фото: Александр Зайцев

На выставке 200 работ, тематика самая разная. Ограничили авторов лишь в формате гравюр — не более 30 сантиметров по большей стороне. В своих пластических измышлениях они вольны были обратиться к самому широкому спектру тем, жанров, стилей. Специалисты отмечают, что современная гравюра перестала быть прикладным видом искусства — она вышла из книги, из журнала, с плаката. Сейчас графики колдуют над каждым листом, и, как правило, выпускают свои работы тиражом не более десятка. Графику, как и живописцу, тоже захотелось полноценного высказывания, не привязанного к какому-либо сюжету или литературному тексту.

Возле многих работ хочется задержаться надолго, рассмотреть мельчайшие детали... Фото: Александр Зайцев

— Современная графика прочно заняла своё место в мире искусства, а также, что немаловажно, на рынке, — рассказывает Елена Шипицына, директор Екатеринбургской галереи современного искусства. На сегодняшний день второе место по популярности покупок составляют именно гравюры. В своё время я плотно сотрудничала с художниками-графиками из Швеции и Финляндии, и вообще, как-то мы привыкли к тому, что гравюры — это Европа — Скандинавия, Балтика. И я с особой радостью отметила для себя, что на этой выставке, помимо европейской графики, Уфа, находясь в центре Евразии, показала международный охват — в том числе Япония, Таиланд.

На выставке просто нельзя пройти мимо работ художника из Ирана Медхи Дарвиши, которому присудили Вторую премию триеннале. В цикле из шести работ он запечатлел лица заключённых, попавших в застенки иранской тюрьмы. Жизнь людей этой страны в последние годы была полна войной, санкциями, другими трудностями и преградами. И в данной серии художнику удалось передать весь трагизм их судеб…

Выставка будет открыта до конца апреля.