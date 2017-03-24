Областная газета
Культура 24 марта 2017, 17:36

Шахматист Сергей Карякин стал экспертом… на телеканале «Культура»

Сергей Карякин (на фото слева), а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий Авербах, культуролог Борис Ланин и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (справа). Фото: tvkultura.ru

Российский гроссмейстер,  чемпион мира по блицу, бывший игрок свердловского шахматного клуба «Малахит» Сергей Карякин выступил экспертом… на телеканале «Культура».

Сергей, а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий Авербах, культуролог Борис Ланин и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов приняли участие в передаче «Наблюдатель», которая была посвящена роли шахмат в истории и литературе. Во время передачи выяснился интересный факт: в своё время Сергей учился играть в шахматы по учебнику Юрия Авербаха. Эту книгу Карякин принёс в студию, где 95-летний гроссмейстер с удовольствием её подписал.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Дешевые розы с доставкой: подробнее по ссылке.

Вывезти старый линолеум на http://perevozki.youdo.com/.

Доставка заказать на день рождения: выбирай нас!

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам