Шахматист Сергей Карякин стал экспертом… на телеканале «Культура»

Сергей Карякин (на фото слева), а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий Авербах, культуролог Борис Ланин и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (справа). Фото: tvkultura.ru

Российский гроссмейстер, чемпион мира по блицу, бывший игрок свердловского шахматного клуба «Малахит» Сергей Карякин выступил экспертом… на телеканале «Культура».

Сергей, а также старейший из живущих в настоящее время гроссмейстеров Юрий Авербах, культуролог Борис Ланин и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов приняли участие в передаче «Наблюдатель», которая была посвящена роли шахмат в истории и литературе. Во время передачи выяснился интересный факт: в своё время Сергей учился играть в шахматы по учебнику Юрия Авербаха. Эту книгу Карякин принёс в студию, где 95-летний гроссмейстер с удовольствием её подписал.