Наргиз Закирова, Алексей Архиповский и Игорь Губерман: гастроли в Екатеринбурге

Концерт Наргиз Закировой

Звезда музыкального проекта «Голос» представит в Екатеринбурге шоу под названием «Шум сердца», в котором она исполнит песни из одноимённого нового альбома. Вообще, Наргиз – одна из немногих выпускников «Голоса», которая не потерялась из виду, а продолжает очень успешную сольную карьеру. Безусловно, немало усилий к этому приложил продюсер и автор её песен Максим Фадеев. На концерте можно услышать совсем новые композиции, а также треки, ставшие хитами: «Я не твоя война», «Ты моё сердце», «Вдвоём» и другие. Кроме того, певица исполнит несколько композиций из репертуара Аллы Пугачёвой.

25 марта в 19.00, ККТ «Космос»

Концерт Алексея Архиповского

Этот музыкант попал в российскую Книгу рекордов как «лучший в мире балалаечник». Кто хоть раз видел его выступление, знают, что это виртуоз, музыкант самого высокого класса. Алексей Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки. Кажется, в творчестве для него не существует никаких границ. В Екатеринбурге он выступит с программой «Балалайка Семёна Налимова 1915 года». Мастера Семёна Ивановича Налимова называли «русским балалаечным Страдивариусом», а Алексей Архиповский выступит с инструментом, который изготовил именно Семён Налимов. Что ж, всё говорит о том, что такой концерт пропустить просто нельзя.

25 марта в 19.00, в ЦК «Урал»

Юбилейный вечер Игоря Губермана

В Екатеринбург приедет один из знаменитых прозаиков, поэтов-сатириков, получивший широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям – «гарикам». С 1988 года Игорь Губерман живёт в Иерусалиме, однако довольно часто приезжает в Россию, чтобы выступать на поэтических вечерах. В прошлом году Игорю Мироновичу исполнилось 80 лет, к этой солидной дате и приурочен его концерт. На вечере будет много юмора, самоиронии, а главное – будет уникальная возможность лично задать сатирику свои вопросы.

28 марта в 19.00, ККТ «Космос»

Кстати. 26 марта в Екатеринбурге должно было состояться одно из самых ожидаемых многими событий весны – концерт известного сербского музыканта Горана Бреговича. Однако организаторы сообщили, что мероприятие перенесут на осень – на 7 октября.