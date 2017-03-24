Спустя 30 лет «Золушка» – вновь на сцене екатеринбургского ТЮЗа

Постановка режиссёра Дмитрия Касимова — шестая за историю театра версия сказки Шарля Перро. За основу взят киносценарий Евгения Шварца, однако публику ждёт современная трактовка известного сюжета. Фото: Татьяна Шабунина

В Театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Золушка». За основу взят киносценарий Евгения Шварца.

Зрители аплодируют ещё до открытия занавеса. В зал вышел режиссёр спектакля Дмитрий Касимов, уже известный екатеринбургской публике по работам в Свердловском театре драмы и Екатеринбургском камерном театре. Дмитрий скрывает волнение за добродушной улыбкой. Есть причины волноваться. Тех, кто знает историю с детства, нужно как-то удивлять. Юным же зрителям, не успевшим познакомиться с произведением Шарля Перро, необходимо показать классическую, неискажённую историю. По словам самого режиссёра – ответственность колоссальная. Дети – беспощадные судьи.

Полный зал. Позади меня юный зритель лет пяти. Мальчик просит у мамы помощи – он не узнаёт героев, которые появляются в первой же сцене. Ребёнок, видимо, ожидал сразу увидеть прекрасную Золушку, а тут: и Кот в сапогах, и волшебник, похожий на Дамблдора, и Синяя Борода, и даже Красная Шапочка. «Кто это?» – спрашивает юный зритель позади меня. Мама терпеливо объясняет: «Жители сказочного королевства». А вот и сам Король!

И вот волшебный лес, в котором произошло наше знакомство со сказочными героями, будто по мановению волшебной палочки превращается в уютный домик с камином, за лёгкими стенами которого Золушка танцует с непослушной метлой. Художник-постановщик Алексей Вотяков и художник по свету Евгений Захаров создают по-настоящему волшебную атмосферу, словно погружающую в сладкую негу. Это сон наяву. Будто нет никаких декораций, а белые стены, камин, уходящие в синеву лестницы, – будто всё это рождается только в воображении зрителя. И это создаёт сказочную достоверность. Сказка вырывается за границы сцены и заполняет весь зрительный зал. В том заслуга и композитора Александра Ситникова, и в превосходном музыкальном вкусе режиссёра Дмитрия Касимова. Создатели спектакля весьма удачно использовали в аранжировке необычные по звучанию музыкальные инструменты – глюкофоны (лепестковые барабаны). Мягкий и расплывчатый звон глюкофонов окончательно отрывает зрителей от реальности и убеждает в том, что мы находимся в сказочном королевстве, а не в зрительном зале театра.

Золушка в исполнении Марии Викулиной достаточна умна, чтобы не отвечать грубостью на грубость невежественных сестёр и Мачехи. Но недостаточно самолюбива, чтобы постоять за себя. Она беспрекословно обещает выполнить трудные задания Мачехи, в числе которых загадочное «познай самоё себя». И хорошо бы познавать себя, когда нет других дел, когда никуда не нужно спешить.

Как было спето Крёстной Феей в предыдущем музыкальном номере: «Неторопливо и без суеты мы исполняем все мечты». Действие спектакля действительно развивается неторопливо, местами, возможно, даже слишком неторопливо. Но, что любопытно, отсутствие гонки от события к событию не делает спектакль скучным. Эта неторопливость необходима для сохранения хрупкой атмосферы волшебства. И актёры очень аккуратны в обращении с создаваемой ими сказкой. Сам спектакль, словно хрустальный башмачок, не потерпит грубости и расколется от нетерпеливого топота.

До «Золушки» актриса Мария Викулина также исполнила главную роль и в спектакле «Русалочка» по сказке Андерсена. Фото: Татьяна Шабунина

Комментарий Дмитрий Касимов, режиссёр: – Для меня важно было создать чудо не только выразительными средствами театра, которые являются лишь вспомогательными, а заложить в этом серьёзную идею: как же рождается чудо, как оно появляется, благодаря чему, благодаря кому – вот Мачеха даёт Золушке список дел, и Золушка, не успевая, сожалеет, что не сможет поехать на бал. Я в связи с этим вспомнил одну историю: Борис Гребенщиков рассказывал, что, когда он приехал в Америку на встречу с Мадонной, он узнал, что у неё есть ежедневник, в котором она записала список дел. И если бы не этот список, то Мадонны бы не было. Я считаю, нет ничего плохого в том, чтобы каждый раз задавать себе этот список. Эта «Мачеха» – она должна быть внутри. Это дисциплинирующая, сдерживающая сила. И об этом тоже надо поразмыслить, что без Мачехи не было бы феномена Золушки. Я всегда, рассматривая феномен героя, пытался увидеть: а как сегодня сделать понятным пьесу, не уходя от штампов? Рассказать всем известную историю и сделать её запоминающейся.