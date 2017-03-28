Областная газета
Культура 28 марта 2017, 07:00

Евроненавидение

Юлия Самойлова заявила, что не знала о том, что посещая Крым, нарушила украинские законы. Фото: vk.com

До «Евровидения-2017» ещё полтора месяца, но новости вокруг этого как бы музыкального конкурса уже сейчас заняли умы общественности – по крайней мере в России и на Украине.

В середине 50-х годов прошлого века Европейский вещательный союз решил при помощи зрелищного развлекательного мероприятия попытаться объединить культуры разных стран континента. Если бы те, кто стоял у истоков конкурса, знали, во что это превратится через 60 лет, наверное, пришли бы в ужас – зрелищность и развлекательность давно отошли даже не на второй, а на третий план, не говоря уже об объединении. Нынешнее «Евровидение» скорее преследует совершенно противоположную задачу.

Сейчас уже невинным детским садом представляются сотрясавшие конкурс в «нулевых» годах скандалы с «блоковым голосованием» – тогда было зафиксировано до полутора десятков случаев, когда политические симпатии группы стран при голосовании очевидно ставились выше, нежели уровень исполнения. Борьба организаторов с околомузыкальными «договорняками» вроде бы принесла свои плоды, но система голосования стала настолько запутанной, что разобраться в ней на трезвую голову не каждому под силу, да к тому же уязвимой уже с другой стороны – специальное жюри вольно при желании до неузнаваемости изменить итоги зрительского волеизъявления, что, например, случилось год назад. Представитель России Сергей Лазарев по количеству зрительских голосов опередил всех своих конкурентов, но в итоге стал лишь третьим, а победа была отдана украинской певице Джамале с песней о депортации крымских татар в 1944 году.

В Киеве долго не могли определиться, есть ли смысл стране вкладывать большие деньги на проведение мероприятия, но в итоге Украина от конкурса отказываться не стала. Проблем с организацией у страны вагон и маленькая тележка, наверное, поэтому принимающая сторона решила добавить головной боли и другим. Крымом завершался прошлогодний конкурс, вокруг него же разворачиваются страсти и в эти дни. Украинские власти запретили въезд в страну российской певице Юлии Самойловой (по версии украинской стороны, певица нарушила государственную границу, приехав на концерт в Крым в 2015 году без разрешения Киева). В Киеве то обещали вообще не пускать Самойлову в страну, то грозили ей показательным арестом сразу же после пересечения границы, то сменяли гнев на милость, предлагая «компромисс» – чтобы российская конкурсантка выступала… по Скайпу. Российская сторона назвала действия Украины «бесчеловечными».

Ещё одно предложение Украины – замена участника от России как единственный выход из сложившейся ситуации. Однако глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг заявил о том, что Европейский вещательный союз сделает всё возможное, чтобы Юлия Самойлова всё же приняла участие в «Евровидении-2017». Хотя уже сейчас нынешний конкурс впору переименовать в Евроненавидение.

  • Опубликовано в №52 от 28.03.2017
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