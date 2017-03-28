«Живой театр» обрел свое здание

Здание здание «Живого театра» в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Вчера, во Всемирный день театра, в Екатеринбурге обрёл своё здание «Живой театр», создателем которого является композитор и драматург Александр Пантыкин. Резиденция «Живого театра» разместилась в здании бывшего фотоателье, построенного на средства городских фотохудожников Мурдасова и Кузнецова в 1924–1926 годах. Здание расположено по адресу улица Малышева, 58а.

Новое помещение станет в первую очередь репетиционной базой, поскольку это мобильный театр, который гастролирует по всей области. Также в здании есть и сцена: пространство в помещении организовано так, чтобы стереть границу между публикой и артистом и полностью вовлечь маленьких зрителей в театральный процесс. В артистическом фойе на первом этаже будут проходить выставки художников и фотографов, а также показы работ дизайнеров и скульпторов.