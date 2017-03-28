Областная газета
Культура 28 марта 2017, 19:58

Объявлен приём заявок на II Уральский кинофестиваль

Режиссёр Глеб Панфилов является президентом Уральского открытого фестиваля российского кино, поэтому он с помощью хлопушки и открывал дебютный киносмотр в прошлом году. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге объявлен приём заявок на участие во II Уральском открытом фестивале российского кино. Заявки программная дирекция принимает до 15 июля 2017 года, а сам смотр пройдёт со 2 по 8 сентября.

Дебют кинофорума состоялся в сентябре 2016 года, после чего было много разговоров о том, станет ли фестиваль традиционным или останется в памяти свердловчан только как акция Года отечественного кино. Теперь стало ясно — второму фестивалю быть. На конкурс принимаются российские полнометражные картины, снятые не ранее 1 августа 2016 года.

Самыми яркими событиями первого Уральского кинофестиваля стали творческие встречи и показы с такими кинодеятелями, как Сергей Соловьёв, Сергей Безруков, аншлаг был на встрече с Глебом Панфиловым и Инной Чуриковой. Надеемся, что второй фестиваль запомнится нам не менее громкими именами, а главное — достойными новинками нашего российского кинематографа.

  • Опубликовано в №53 от 29.03.2017 
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