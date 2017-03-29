Областная газета
Культура 29 марта 2017, 20:56

В Москве вручили юбилейную «Нику»

В Москве прошла юбилейная, 30-я церемония вручения премии «Ника». Основные награды достались Андрею Кончаловскому и его картине «Рай».

Так, «Рай» был удостоен «Ники» в основной категории — «Лучший фильм». Также лучшей актрисой была признана Юлия Высоцкая («Рай»), а лучшим актёром признали Тимофея Трибунцева за роль в фильме «Монах и бес».

— Наше кино развивается, возникает независимый от Голливуда российский кинематограф, — отметил на награждении Андрей Кончаловский.

Лауреатом премии в категории «За честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова стал Александр Сокуров. «Открытием года» жюри признало фильм Алексея Красовского «Коллектор», премию за лучшую музыку к фильму получил Эдуард Артемьев («Герой»). Награду в категории «За вклад в развитие кинематографа» получил кинорежиссёр Александр Митта. Лучшим сценаристом стал Юрий Арабов («Монах и бес»).

Напомним, что национальная кинопремия «Ника» вручается в России с 1988 года.

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017
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