Кино адаптируют для инвалидов

В минувшем году в России в прокат вышел кинофильм «Викинг» с тифлокомментариями, которые стали доступны зрителям благодаря мобильному приложению «Тифлокомментатор». Фото: Алексей Кунилов

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе подписал закон, обязывающий адаптировать для инвалидов по слуху и зрению фильмы, созданные при поддержке государства.

Документ направлен на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией. Он предусматривает меры, обеспечивающие доступность просмотра кинофильмов для людей с ограниченными возможностями. Сегодня, как известно, крайне редко можно встретить в кинотеатре глухого, а тем более слепого человека.

В законе, в частности, говорится, что создатели национальных фильмов должны сопровождать кино субтитрами и тифлокомментариями. Отметим, что национальными считаются полнометражные художественные и анимационные картины, созданные при участии средств, выделенных государством. Кинотеатры, в свою очередь, обязаны обеспечить условия доступности кинозалов для инвалидов, а также демонстрацию фильмов с субтитрами и тифлокомментариями.

Между тем, если текстовое сопровождение видеоряда, позволяющее смотреть кино глухим, — достаточно известный приём, то использование словесного описания происходящего на экране для слепых – в нашей стране пока большая редкость.

— В техническом плане обеспечить требования нового закона не так уж сложно, — рассказал «ОГ» директор екатеринбургского кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. — Вопрос в том, не будут ли, скажем, субтитры, предназначенные для людей с проблемами слуха, мешать остальным зрителям? На мой взгляд, кинотеатрам лучше организовывать специальные сеансы для инвалидов. Мы, кстати, и сейчас уже проводим такие сеансы. В рамках сотрудничества с благотворительными фондами демонстрируем фильмы с тифлокомментариями для слабовидящих детей. Поскольку буквально все зрители, которые находятся в зале, нуждаются в словесной обрисовке видеоряда, описание действия, предметов, пейзажей, костюмов, жестов ведётся комментатором прямо в зале.

Обеспечить тифлокомментарии кинотеатры могут и при помощи наушников. Тогда у инвалидов по зрению появляется возможность приходить в кинотеатры вместе с остальными зрителями. Но в нашей стране всего шесть кинотеатров, полностью обеспеченных оборудованием для слабовидящих, и все они находятся в Москве.

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, а его положения, предусматривающие обязанности демонстраторов фильмов, — с 1 января 2018 года.

Кстати Впервые тифлокомментирование было организовано как раз в СССР: в 1978 году в московском кинотеатре «Буревестник» прошли первые киносеансы. В 80-е годы этот опыт был заброшен. В США тифлокомментарии впервые запустили в 1981 году в одном из театров Вашингтона. Позже к разработке технологий адаптации фильмов, спектаклей, телепрограмм для слепых подключились Европа, Япония и Китай. Сейчас один из лидеров в этом направлении — Германия, где каждый десятый выходящий в прокат кинофильм обеспечивается тифлокомментариями и на пяти телеканалах 20 процентов передач сопровождается пояснениями для слепых.