Театр имени Евгения Вахтангова, Михаил Жванецкий, Нино Катамадзе: гастроли в Екатеринбурге

«ОГ» рассказывает о главных гастролях начала апреля в Екатеринбурге.

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова

В этом сезоне знаменитая труппа приехала в столицу Урала с тремя разноплановыми спектаклями: «Медеей» (в главных ролях — Юлия Рутберг и Григорий Антипенко), которую свердловская публика увидела в четверг; хореографической постановкой Анжелики Холиной «Анна Каренина» (в главных ролях — Ольга Лерман, Евгений Князев и Дмитрий Соломыкин) — этот спектакль вахтанговцы играют у нас дважды, 31 марта и 1 апреля; а также спектаклем «Посвящение Еве», в котором задействован легендарный актёр Василий Лановой и не менее любимый публикой Евгений Князев.

С 30 марта по 2 апреля, Екатеринбургский театр юного зрителя.

Концерт Михаила Жванецкого

Знаменитый сатирик, автор книг, блистательный исполнитель в свои 83 года полон сил и энергии и готов дарить своё творчество благодарному зрителю. Как известно, каждую свою программу Михаил Жванецкий составляет прямо перед выходом на сцену, поэтому зрители всегда могут рассчитывать на искромётную импровизацию, а возможно, и стать участниками беседы с писателем.

2 апреля в 19:00, Екатеринбург, Дворец молодёжи

Концерт Нино Катамадзе

Нино Катамадзе — грузинская исполнительница, которая уже давно покорила сердца слушателей по всему миру. Каждый её приезд — праздник для любителей джаза, этнической музыки, вокальных экспериментов и импровизаций. Певица выступает с созданной ею группой Insight, вместе они записали несколько успешных альбомов, большинство из которых названы по наименованию цветов. По мнению артистки, музыка имеет множество цветов и оттенков, отсюда и такой подход. В 2016 году Нино выпустила альбом под названием «Yellow», песни из которого как нельзя кстати придутся на этом весеннем концерте.

3 апреля в 19:00, Екатеринбург, ККТ «Космос»