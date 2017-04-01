«Первое впечатление – рисовать не умеют»

Экспонаты выставки «Ненормативная эстетика 1980–1990-х годов»

Выставка «Сурикова, 31», ставшая тридцать лет назад прорывом в культурной жизни уральской столицы, возвращается к уже современному зрителю в рамках проекта Екатеринбургской галереи современного искусства «Ненормативная эстетика 1980–1990-х годов».

И речь вовсе не об уравнении из высшей математики на заборе («икс-игрек-зет» и все неизвестные), а об одной из первых попыток уральских художников выйти за пределы эстетической нормы. Для людей старшего поколения это возможность попробовать ненадолго вернуться во времена своей юности («ты помнишь, как всё начиналось, всё было впервые и вновь»), а для молодых — попытаться понять, что такое было само по себе то чрезвычайно сюрреалистичное время, где парадоксы окружали на каждом шагу. Сам факт неподцензурной выставки в ДК Ленинского (!) района — это уже что-то из области оксюморонов.

Вспоминается ещё одно символичное сочетание несочетаемого, случившееся пару лет спустя — фильм «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» в Доме офицеров: выходишь из зала, окрылённый финальной гребенщиковской «Лой быканах» — и тут же натыкаешься на мрачный портрет маршала Советского Союза Язова. «То, что вы здесь увидите, как хотите, так и понимайте. Как не хотите — не понимайте» — такие слова предваряли выставку трансавангарда в другом культовом месте тех лет — ДК автомобилистов (бывшем и будущем Свято-Троицком кафедральном соборе).

— Нас интересует, как художники освобождались от нормативов, от эстетической и личной несвободы, и на наш взгляд, к свободе не все были готовы, — поясняет куратор выставки, арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына. — Готовя нынешнюю выставку, мы обратились к тем авторам, творчество которых не утратило энергии высказывания, актуальных смыслов.

— Я была уже тогда человеком насмотренным, но когда увидела выставку на Сурикова, 31, была так потрясена, что металась с одного этажа на другой, — вспоминает искусствовед Марианна Браславская. — Это так не укладывалось в привычную эстетику. И ни одной знакомой фамилии, хотя вроде бы я знала всех тогдашних художников. Выставка открыла шлюзы новому искусству, вскоре в городе появилось множество самых удивительных площадок, где выставлялось и обсуждалось новое искусство, которого прежде нигде нельзя было увидеть. Мы даже поначалу не знали, как к этому относиться. Первое впечатление — они рисовать не умеют. Но в то же время чувствуешь, что тебя задело. И задело так, что я и через тридцать лет помню эти работы.

Пожалуй, та выставка произвела такое мощное впечатление не только тем, что авторы работ, на ней представленных, не следовали классическим канонам. Хотя и это было важно в тот исторический момент, когда фраза «разрешено всё, что не запрещено» поражала своей смелостью и открывала, в том числе и в творчестве, казавшиеся бескрайними перспективы. Новый, доселе невиданный язык всё-таки не был для участников той выставки самоцелью. Им действительно было что сказать об окружающем мире. Именно с этой и последующих выставок в Свердловске закипела та бурная жизнь интеллекта и творчества, благодаря которой за городом закрепилась репутация одного из центров свободомыслия в ещё советской стране.

И даже интересно, а как эти работы, взорвавшие умы тридцать лет назад — современное искусство, ставшее на наших глазах частью истории — будут восприняты в нынешних реалиях.