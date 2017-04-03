Больше, чем Поэт

Евгений Александрович не раз бывал на Урале, в Свердловске. Здесь он собирал полные залы на творческих вечерах, встречался со своими друзьями. Фото: Евгений Бирюков

В США 1 апреля на 85-м году жизни скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко. Мы попросили писателя и поэта Владимира Блинова, близко знавшего Евтушенко, поделиться воспоминаниями о приезде Евгения Александровича на Урал...

Прежде всего Евгений Евтушенко был Поэтом, выдающимся и, не побоимся сегодня этой оценки, великим русским поэтом. Но и по его авторской формуле о значении поэта в России он на многие годы стал выразителем общественных мечтаний о социальной справедливости.

Кто были мы, шестидесятники?

На гребне вала пенного

в двадцатом веке, как десантники

из двадцать первого…

Евгений Евтушенко (на переднем плане) во время приезда в Свердловск в окружении друзей. Слева писатель и поэт Герман Дробиз, на заднем плане Владимир Блинов, художник Виталий Волович и другие. Фото Вадим Долганин

Сегодня, в дни скорби, мне хочется поделиться мозаичными воспоминаниями о встречах с Евтушенко, который не раз бывал на Урале.

1960-й… По городу разнёсся слух: приезжает Евтушенко.

…Народу в аудитории было битком! Не уместившиеся в партере и на полу сидели на шкафах!

Евтушенко – высокий, молодой, уверенный, длинные руки, как ветви дерева, «работают» в ритм стихотворения. Так читать стихи никто из поэтов не умеет. Говорят, он брал уроки у режиссёра: автору важно передать не только ритм и музыку стиха, но и донести свои мысли до слушателя….

В начале 80-х Евгений Александрович попросил меня посодействовать в организации его выступления в Свердловске. Использовав знакомства, это удалось. Было открытие выставки его фоторабот. После открытия я сопровождал Евтушенко, тогда впервые он пожаловался на приступы подагры и боли в ногах («Так любил шампанское, теперь приходится выпивать водку»)…

В один из приездов Евгений Евтушенко посетил мастерскую художника Николая Засыпкина. Владимир Блинов: «Я увидел Евтушенко как тонкого ценителя живописи». «Смотрите, какое буйство цвета и какая гармония», – говорил Евгений Александрович, разглядывая картину «Небесная симфония». Фото: Вадим Долганин

После окончания творческого вечера в «Космосе» договаривались встретиться у меня дома – «на мамины пельмешки». Все собрались – Герман Дробиз, Яша Андреев, Юра Лобанцев, Алексей Борисович Фёдоров, Виталий и Тамара Воловичи, два челябинца, составители подробнейшей библиографии Евтушенко, Женя Бирюков с фотоаппаратурой… Ждём-с. Евтушенко должен привезти Валерий Долганов, администратор филармонии. Ждём полчаса, час, их нет и нет… Мама волнуется, у всех слюнки текут. Наконец слышим, идут: как оказалось, зрители долго не отпускали любимого поэта, забрасывали вопросами, просили автографы. Толпимся в прихожей. Входит – большой, в модной шубе с шалевым воротником, стягивает лохматую сибирскую шапку и, как линкор (но не грубо), разрезает толпу встречающих и протягивает «агромадный» букет алых роз – маленькой старушке, хозяйке дома.

Конечно, были разговоры о жизни в Москве и в Свердловске, о литературе, о проблемах книгоиздания, чтение стихов по кругу. Чтоб не утомлять гостя, читали по два-три стиха. Разбора стихов не предполагалось, чай, не на литобъединении. Но я заметил, что с каким-то особым вниманием Евтушенко слушал стихи Майи Никулиной…

В другой приезд Евтушенко попросил меня представить его слушателям со сцены Уральского политехнического института. «Да чего уж тебя представлять, надо ли?» – «Всё равно скажи несколько слов». Я сказал о том, что это не первый приезд выдающегося поэта на Урал и в УПИ. И ещё, пока Евгений Александрович не написал специально о нашем городе, но подарил нам замечательный бренд, афоризм: «Свердловск – Сталинград нашего тыла».

Много было и тёплых забавных случаев… В один из приездов, после Свердловска и Нижнего Тагила, Евтушенко отправился в Челябинск. Там его сопровождал по поручению обкома КПСС драматург Константин Скворцов. Закончены выступления. Объявлена посадка на самолёт. Евтушенко и сопровождающие спешат под дождём по взлётному полю. Вдруг у Евгения Александровича лопнул шнурок на ботинке, ноги вязнут в жиже… Костя вдёргивает шнурок из своего ботинка и вручает московскому гостю. Всё, успели. Евтушенко поднимается по трапу, оборачивается, прощаясь, машет рукой и выдаёт:

На Уральских тропинках

я останусь в веках

в беспартийных ботинках,

но в партийных шнурках!

Останетесь, дорогой наш, Евгений Александрович, и не только на тропинках, а в наших сердцах. Да только ли у уральцев и россиян! С ним прощается весь Мир.