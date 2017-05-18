Андрей Белянин: «Почивать на лаврах скучно»

Андрей Белянин отметил, что ему не нравится выступать на пресс-конференциях и давать интервью, но он любит встречаться с читателями. К слову, вчера он больше часа общался со свердловчанами и раздавал автографы. Фото: Алексей Кунилов

В четверг в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие «Аэлиты-2017» —старейшего в нашей стране фестиваля фантастики. В этом году лауреатом «Аэлиты» стал писатель и поэт Андрей Белянин. Для основателя жанра юмористического фэнтези, автора более чем 50 книг, одного из самых тиражных и популярных писателей современной фантастики премия уральского фестиваля стала едва ли не единственной наградой за 22-летний творческий путь. «ОГ» решила узнать у фантаста — почему.

«Хочу понять уральский юмор»

С Беляниным мечтают познакомиться многие, но Андрей Олегович человек совершенно непубличный и на различные фестивали и конвенты практически не ездит. Мне Белянин уделил время после официальной пресс-конференции, на которой его буквально завалили вопросами — ещё бы, он редкий гость в нашем городе.

— У меня совершенно нет опыта общения с фестивалями, — смущаясь, отмечает фантаст. — Я, как правило, на них не бываю. Задача писателя, как ни странно, писать книги, а всё остальное — это дело стороннее.

На творческой встрече с читателями Андрей Белянин рассказал много интересных и смешных историй. Фото: Алексей Кунилов

— В Екатеринбурге впервые?

— Нет, выступал у вас пару-тройку лет назад. Это был мастер-класс по владению казачьей шашкой, а не творческий вечер с читателями. А ещё была очень весёлая встреча — с руководителями народных хоров. До сих пор не понимаю, зачем хоровикам нужна была встреча с писателем-фантастом… Сейчас я хочу понять ваш уральский юмор. Во всех городах шутят по-разному. Есть традиции московского, питерского, одесского, кубанского юмора. Пока не знаю, как шутят у вас.

— У вас столько книг, огромные тиражи, народная любовь и практически полное отсутствие литературных премий…

— У меня написана куча книг — около 60 штук. Это правда. У меня достаточно высокий уровень тиражей. Сейчас суммарный тираж около 6 миллионов. Просто я не занимаюсь премиями. Это, если можно так сказать, отдельные игры. Нужно встречаться с определёнными людьми, нужно находиться в той или иной творческой тусовке. А я предпочитаю заниматься тем, что мне нравится — писать книги. Меня это вдохновляет, мне это приятно.

«После Лукьяненко страна перешла на вампиризм»

— В середине 90-х вы начали в уникальном на тот момент жанре — юмористическом фэнтези, и были едва ли не первооткрывателем этого направления. Как сейчас обстоят с ним дела?

— Не хочу, конечно, показаться нескромным, но я был первым. Издательство «Армада» впервые в России поставило на свою книгу следующую подпись: «Юмористическое фэнтези». До этого таких строчек никто не писал. Была, правда, подобная серия у Успенского, но там было что-то ироническое. В те времена казалось, что юмор — это что-то низкопробное. Тонкая ирония, сатира — это да. Это вроде как наше, родное, на чём мы воспитывались. Но не юмор. Всем тогда казалось, что должно быть обязательно очень-очень смешно. Но со временем это направление устоялось, и сейчас юмористическое фэнтези, как и фантастику, активно делают многие авторы и издательства.

Андрей Белянин пробудет в Екатеринбурге до конца недели. В его программе - встречи, мастер-классы, лекции. Фото: Алексей Кунилов

— Не боитесь конкуренции?

— Любой успех всегда вызывает желание попробовать свои силы. Соответственно, каждый интересный писатель обязательно имеет конкурентов. К примеру, после Бориса Акунинастали появляться дореволюционные романы, после Лукьяненко страна перешла на вампиризм. Это нормальное конкурирование. Людям же интересно. И это здорово. Ты же смотришь, сравниваешь и двигаешься вперёд. Почивать на лаврах слишком скучно. Всегда стараюсь перепрыгнуть сам себя. Иначе неинтересно.

— В книжных магазинах сейчас очень много фантастики на любой вкус и цвет. Можно ли говорить, что, к примеру, фэнтези находится на пике популярности?

— Я бы сказал, что в моём жанре всё достаточно ровно. Сейчас другой пик — женских романов-фэнтези. Сейчас их нереальное количество! Под них уже открыли целые серии. Сюжет там обычно такой: «Я прекрасная колдунья, но я об этом не знала». Дар открылся — и всё. Далее она идёт в магическую академию, там демоны, эльфы и так далее. Но если людям нравится — то ради бога. Да и глупо ограничивать литературу какими-то рамками. Помню, что когда я в Астрахани принёс в местное издательство свою первую вещь «Рыжий и Полосатый», мне сказали: «Это вообще что? Ты не знаешь, где ты живёшь? У нас пишут про труд каспийских моряков».

Булычёв повесть раскритиковал

— А если говорить о проблемах. У вас большие тиражи, но у многих писателей они падают. Кроме того, та же «Аэлита» помогает молодым авторам, которым трудно издаваться…

— В связи с развитием технологий тиражи падают у всех. У меня тиражи были до 120 тысяч. Сейчас — 20–15 тысяч. У молодых всё совсем плохо. Молодой, но интересный писатель выходит с тиражом 1,5–2 тысячи. Тираж — это твоя зарплата. Ты хорошо выполнил свою работу, но из-за нарушения прав ты получаешь всё меньше и меньше. И это проблема всех.

Трудности, они всегда и везде, но издался я довольно просто. Я писал стихи, они публиковались в местных газетах. Меня, как молодого и талантливого автора, пригласили в Москву на семинар молодых авторов. Туда я привёз свои первые сказки. Там у меня кто-то их забрал, и всё — они исчезли. Через полгода мне друзья говорят: «Твоя фамилия на журнале «Юность». Через пару месяцев мне пришло заказное письмо: «Если у вас есть что-то подобное, то мы готовы сотрудничать». Я отправил повесть «Джек сумасшедший король». Её читал сам Кир Булычёв. Он отнёсся к ней довольно критично. Сказал мне: «Это смешно, но непонятно, о чём». Но в общем дал согласие на публикацию. Он был замечательный человек в этом плане. На «Аэлите», кстати, я буду читать рассказы молодых авторов. Как опубликоваться, я сказать не могу. Литература достаточно жестокая вещь. Хочешь быть полезным человеку — говори всё ему в лицо. Можно, конечно, обмануть писателя, завалить его премиями, но уровень литературы от этого будет всё ниже и ниже.

Фото: Алексей Кунилов

— Над чем вы работаете сейчас?

— Заканчиваю произведение об истории грузинского оружия. Дописываю ещё одну книгу. Всё выйдет в сентябре.

— Кстати, а почему вы занялись произведениями об оружии?

— Очень просто: я нигде не мог их найти. К примеру, не было книги про историю донской казачьей шашки — я плюнул, сел и написал. То же самое произошло с книгой про историю кавказского кинжала.

Фото: Алексей Кунилов

Справка «ОГ» Андрей БЕЛЯНИН родился 24 января 1967 года в Астрахани.

родился 24 января 1967 года в Астрахани. Окончил Астраханское художественное училище им. Власова, живописно-педагогическое отделение.

В 1994 году был принят в Союз писателей России.

В 1995 году —первая публикация в журнале «Юность».

Живёт и работает в Астрахани, где состоит на службе в казачьем войске в чине есаула. Мнение Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст, председатель оргкомитета фестиваля «Аэлита»: — Андрей Белянин — первый, кто начал писать русское юмористическое фэнтези. Это очень добрые, с хорошим юмором вещи. Но за смехом часто скрываются очень серьёзные вопросы человеческих отношений. Во многом премия «Аэлита» Андрею вручена за весомый вклад в развитие отечественной фантастики. Многие голосовали за Андрея как за основоположника жанра юмористического фэнтези.