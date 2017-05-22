В «Ночь музеев» сменили профессию

Александр Масликов сказал, что не припомнит женщин-гончаров, многие дамы ринулись доказать, что непростое ремесло всё же подвластно их рукам. Фото: Александр Козик

Опубликовано в №89 от 23.05.2017

В выходные уже в шестой раз Свердловская область присоединилась к международной акции «Ночь музеев». 125 площадок, 70 населённых пунктов региона, 135 тысяч участников (и это только в Екатеринбурге!), насыщенные маршруты и неожиданные события — всё это о «Ночи музеев-2017». Корреспонденты «ОГ» побывали на самых интересных площадках и в новых туристических турах.

Екатеринбург. Большая серенада

За пять лет жители столицы Урала уже не по одному разу успели сходить в самые разные музеи и от очередной «Ночи» ждали чего-то особенного. И тут на первом месте оказалась Свердловская филармония, которая разрешила горожанам оказаться в «святая святых» — на сцене большого концертного зала вместе с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.

Те, кто впервые оказывается на концертах симфонического оркестра, часто задаются вопросом, для чего же нужен дирижёр — внешне просто человек, размахивающий палочкой. В «Ночь музеев» многие на себе почувствовали, какую роль дирижёр играет в оркестре. Фото: Александр Исаков

Нам приходилось не раз бывать на репетициях оркестра, но наблюдать весь процесс изнутри — никогда. Не приходилось это и тем, кто субботним вечером заглянул в филармонию. И прежде чем присоединиться к оркестру, каждый выбрал себе по инструменту.

Занимаем места в оркестре. За дирижёрский пульт энергично всходит маэстро Энхе, музыканты приветствуют его постукиванием смычков по пюпитру.

— Кто первый раз в филармонии? — начинает Энхе. — Никто?! Здорово! Значит, должны знать, что происходит перед концертом. Музыканты настраивают инструменты.

Где-то рядом с нами раздаётся звук гобоя — именно по нему настраиваются духовые. Всё готово. Оркестр начинает играть Венгерский танец № 5 Брамса.

— Теперь включим в оркестр наших гостей, — прерывает музыкантов дирижёр. — Когда я подниму правую руку, вы будете громко хлопать.

Дальше маэстро и вовсе предлагает передать управление оркестром в руки другого человека.

— Не волнуйтесь, — говорит Энхе молодой девушке, которая поднимается на дирижёрский пульт. — Главное, держите размер и темп.

Девушка взмахивает палочкой, и вот уже спокойный адажио превращается в быстрый и весёлый аллегро. Весело и самим музыкантам, которые, впрочем, весьма серьёзно ловят каждый взмах своего нового дирижёра.

Полчаса, отведённые гостям для мастер-класса, тоже пролетают быстро. И мы движемся дальше. Храм музыки на один вечер действительно превратился в большой интерактивный музей.

В одной комнате под руководством хормейстера учат дыхательной гимнастике Стрельниковой, ещё этаж — и мы попадаем на мастер-класс по знойному фламенко под испанские ритмы и звон кастаньет…

Область. Ночное путешествие

Впервые в этом году в программе «Ночи музеев» нашего региона появились экскурсионные автотуры по трём направлениям: в Невьянск, Нижний Тагил и Алапаевск. Несмотря на то, что для свердловчан такие туры в новинку, спрос на них был большой — даже к нам в редакцию звонили и узнавали, как на них записаться. Всего в пилотных ночных путешествиях приняли участие порядка 100 свердловчан.

Мы отправились по маршруту «Невьянская кладовая», куда входит посещение знаменитой Наклонной башни, а также поездка в деревню Нижние Таволги.

Многие туристы до этого ещё не видели главной достопримечательности Невьянска - Наклонной башни. Фото: Александр Козик

Отправляясь в тур, мы думали, что тем, кто уже бывал в этом направлении, будет скучновато. Но организаторы постарались сделать так, чтобы даже знакомый маршрут заиграл новыми красками. У башни развернулось театрализованное шоу — нашу группу встречал лично Акинфий Демидов вместе со своим шутом Киршей. Они повели гостей на свой прииск, где показали, как правильно намывать золотишко и добывать уральские самоцветы.

Потом мы попали в помещение, где воссоздана атмосфера легендарных подвалов башни, в которых, по преданию, Демидовы чеканили фальшивые монеты. И каково было разочарование туристов, когда они узнали, что подвалы эти так и не были найдены… По витиеватым лестницам под страшные байки Кирши мы отправились в таинственные комнаты башни. А чтобы снять напряжение — в этом выгодное отличие тура в «Ночь музеев» от простых экскурсий — прямо в башне Акинфий Никитич потчевал гостей вкусными угощениями.

Пока мы находились под впечатлением от Невьянска, нас уже везли в Нижние Таволги к гончарам Масликовым. Приехали в деревню мы уже около девяти вечера, когда начало смеркаться, но нас встретили с распростёртыми объятиями.

Александр Масликов — гончар в седьмом поколении — помог освоить азы гончарного мастерства. Удивительно, но гостей больше всего волновали вопросы: не кончится ли глина на берегах реки Таволги, смогут ли мастера и дальше продолжать творить? Александр всех успокоил — глины хватит ещё надолго, было бы желание творить… Каждый из туристов увёз с собой сувениры, слепленные своими руками.

Из деревни мы выехали уже около одиннадцати часов вечера — «жаворонкам» такие путешествия выдержать непросто, и им лучше заказывать обычные экскурсии. Для остальных — это отличный вариант, тем более в этом году цена тура — 500 рублей. Кто ездил в Невьянск на общественном транспорте, знают, что за эту сумму можно лишь доехать в город и вернуться обратно, и никаких тебе экскурсий, мастер-классов и уж тем более угощений. Теперь организаторы «Ночи музеев» планируют сделать такие туры во время акции традиционными.