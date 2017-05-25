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Культура 25 мая 2017, 06:00

На Новой сцене МХТ поставлен спектакль екатеринбургского драматурга Ивана Андреева

Фото: МХТ имени Чехова

Фото: МХТ имени Чехова

На Новой сцене МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля «Боюсь стать Колей», созданного по пьесе екатеринбургского драматурга Ивана Андреева. Режиссёр постановки – Марина Брусникина уже не в первый раз воплощает на сцене работы уральских авторов, а пьеса Ивана Андреева сначала была отобрана ею для проекта «Круг чтения».

«Боюсь стать Колей» во время читки имела большой успех у публики, поэтому решено было поставить пьесу на московской сцене. Новый спектакль вошёл в репертуар МХТ имени Чехова.

  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017
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