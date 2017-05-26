Литературный журнал «Урал» вышел в… радиоэфир

Марина Ивашина. Фото: Марина Волкова

Сюжет Читаем с пристрастием

Представляем очередной номер журнала «Урал» с участием известных уральских литераторов.

Раз в месяц «ОГ» представляет новый номер единственного в регионе толстого литературного журнала. На сей раз читаем «Урал» с учёным секретарём Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Мариной Ивашиной.

— Накануне майских праздников в редакции «Урала» прошёл необычный, в форме радиопередачи, диалог известного радиоведущего Дениса Каменщикова и Георгия Цеплакова, автора статьи «Культурные мифы города: система координат», которая вызвала большой общественный резонанс. Встречу записал «Город FM» и позднее выдал в эфире. Что это? Поиск новых путей к читателю?

— «Урал» чуток к технологическим новациям и первым среди «толстяков» обзавёлся ещё в прошлом году мобильным приложением (можно бесплатно скачать на Play Market), что очень важно для молодой аудитории. Теперь можно знакомиться с публикациями свежего номера прямо со смартфона ещё до того, как они будут выложены на сайте «Журнального зала». Но журнал пошёл дальше: теперь у него есть свой «Радиожурнал Урал» на волнах «Город FM». Мне посчастливилось быть в редакции на этом зажигательном интеллектуальном шоу. Диалог Дениса Каменщикова и Георгия Цеплакова, автора нашумевшей дискуссионной статьи, сопровождался выступлением группы «Завьялов Бэнд», исполнившей музыкальные композиции на стихи Андрея Ильенкова, Алексея Завьялова, Иосифа Бродского.Музыканты привнесли новые штрихи в разговор о культурных мифах Екатеринбурга, добавив ему объём и перспективу.

Словом, «Урал» демонстрирует разумную лояльность ко всем проявлениям «интеллектуального разгула». Словесная эквилибристика, игра со смыслами могут мирно соседствовать с сермяжным реализмом, а низкие жанры — с элитарными. Вероятно, поэтому журнал интересен и «высоколобым», и «массовым» читателям.

— Майский номер и контентом разбивает привычные ожидания. Нет ни одной публикации о войне (а раньше бы этой теме посвятили весь номер), зато в кои-то веки вдруг — детектив…

— Хороший детектив ― это не только драйв, набор загадок для развлечения читателей, но полноценный социально-психологический роман с широкой картиной нравов. Здесь всегда чётко расставлены акценты добра и зла, в центре ― человек, пытающийся понять что-то важное о самом себе. И самое главное ― здесь есть герой, который формирует определённые модели поведения и с которым можно отождествлять себя. Это особенно выигрышно на фоне нашей «безгеройной» литературы с вяло рефлексирующими интеллигентами, клерками и отставными бандитами. В романе-детективе «Садовод» сыщик Сергей Волковвключается в расследование преступлений, совершённых маньяком. Рядом с жертвами находят пластины в форме надкушенного яблока. Расплата за грехи? Пока не всё понятно, но кажется: одна из жертв ― «лишняя». Помните, детские развивающие задачки ― какой предмет здесь лишний?..

В «Садоводе» Константина Бушуева есть всё, что полагается детективу. Но! Душа просит завораживающего текста, а он явно простоват. Сюжет вяло ковыляет — хочется его подогнать…

— До недавнего времени толстые журналы пренебрегали детской литературой. И она всё ещё на обочине большой литературы. Тем не менее, открыв несколько лет назад рубрику «Детская», «Урал» по-хорошему пробил брешь в этом направлении. Насколько удаётся держать планку? Ваше мнение как члена литературного совета Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина? В майском номере ведь тоже есть два рассказа и стихи для детей…

— Стихи Елены Мамонтовой и рассказы Сергея Махотина — приятное открытие, что ребёнок в вашей душе ещё жив. Стихи с первых строк вовлекают вас в забавное приключение и приглашают к игре со словом. Их замечательно читать вместе с детьми хором и по ролям, покатываясь со смеху и разыгрывая комические ситуации. Тонкие философские рассказы современного классика детской литературы Сергея Махотина позволят взрослым посмеяться вместе с детьми и поговорить о главных ценностях — доброте, взаимоотношениях в семье, и в результате лучше понять друг друга. Кстати, писатель-петербуржец недавно приезжал в Екатеринбург, и юным читателям в библиотеках и школах посчастливилось познакомиться с ним и его героями, маленькими философами, трогательными и смешными в своих поисках смыслов явлений и событий.

Для большинства современная детская литература ― terra incognita, и они при выборе книг полагаются на проверенный репертуар собственного детства, забывая, что «поколение Z» значительно отличается от предыдущих. «Урал» старается быть навигатором в этом, но эпицентр интеллектуальных сражений сместился сегодня в сторону литературы для подростков. Как найти нужные книги для взрослеющих детей и внуков, многие из которых начинают терять интерес к чтению, потому что не находят в книгах ответы на свои вопросы? Стоит обратить внимание на новую рубрику «Детская книжная полка», которую ведёт писатель, искусствовед Елена Ленковская. Она — вдумчивый и требовательный критик. К тому же сама — прекрасный писатель, виртуозно владеющий словом и имеющий дома «экспериментальную базу» в виде двух подростков. А это (для меня!) самая надёжная рекомендация. Просто призываю читателей «Урала» обратить внимание на эту рубрику!

— Всегда с интересом читаю в «Урале» интервью. Литературные «толстяки» нечасто обращаются к этому жанру. А тут и заголовок интригующий — «Если можешь не писать — пиши!». И герой притягательный — Виталий Кальпиди, идеолог проекта «Уральская поэтическая школа», создатель одноимённой энциклопедии. Но интервью, признаюсь, вызвало оторопь…

— Каждая публикация Кальпиди ― событие. Его стихи поражают своей энергией, сложной метафизикой, интеллектуальной смелостью и трагическим мироощущением. Многое построено на эпатаже, который часто созвучен моему настроению, но разговор Кальпиди о своей новой книге с издателем Мариной Волковойи у меня вызвал внутреннее отторжение. Задело высокомерие гения. Никто не спорит: Кальпиди — настоящий мастер и человечище, но «зачем же стулья ломать?»

Вначале поэт отказывает читателям в возможности собственной трактовки его строк. Далее, разогнавшись, Виталий Олегович щёлкает по носу самого Юрия Лотмана, выдающегося литературоведа: «А всякая там многослойность, глубины смыслов — это к Юрию Михайловичу Лотману, который в современной ему поэзии разбирался, как штангист в балете». И, наконец, одним махом сносит с пьедесталов великих поэтов: «Ну скажите, много толку в том, что мы уже 100 лет беседуем с Мандельштамом, Пастернаком, Ахматовой, с которой, к слову, можно было разве что посплетничать?» Сбросив с корабля современности недостойных классиков, он, наконец, называет достойных ― несколько десятков современных поэтов, среди которых особенно хороши «ведьмы», «русалки», «ментальные трансвеститы», а окружающие кажутся «клиническими идиотами».

В общем — захватывающее чтение. В разных смыслах.