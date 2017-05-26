Список дел на лето — 2017

Одним из самых ярких летних событий прошлого года стал музыкальный фестиваль на озере Балтым. Фото: Александр Исаков

Уже не за горами время летних каникул и отпусков, а значит — фестивалей на открытом воздухе и не только, долгожданных гастролей звёзд, ярмарок и многого другого. Чтобы вы не пропустили самые интересные мероприятия, «ОГ» предлагает список дел на лето.

Пофестивалим!

Ural Musik Night. 23 июня. Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в 2015 году и сразу привлекла около 70 000 человек. С каждым годом эта цифра растёт, как растёт число площадок фестиваля и музыкантов-участников. В этом году организаторы заявляют уже порядка ста площадок столицы Урала, куда вошли Дворец молодёжи, УрФУ, Театр музыкальной комедии, Ельцин Центр, кинотеатры «Колизей» и «Салют» и другие. Конечно, отдельное удовольствие — послушать музыку прямо под открытым небом. Так, завершится Ural Music Night большим гала-концертом «Светает» на площади перед Театром драмы. В прошлом году на фестивале выступали группы «Несчастный случай», «Агата Кристи» и другие, в этом году список участников пока ещё уточняется, а вот комментировать событие предложили Дмитрию Губерниеву, который с большим интересом к этому отнёсся.

Коляда-Plays. 20–30 июня. Из года в год Коляда-Plays — одно из самых ярких событий лета. Это уже традиционный для Екатеринбурга Международный театральный фестиваль современной драматургии, куда съезжаются театры со всей страны и мира с постановками на пьесы уральских драматургов — Василия Сигарева, Валерия Шергина, Ярославы Пулинович, ну и, конечно же, самого Николая Коляды. Помимо российских театров свои спектакли здесь представят труппы Македонии, Казахстана, Венгрии, Румынии, два театра Сербии. Тем, кто ещё ни разу не был на этом фестивале, стоит обратить внимание, что проходит он на нескольких площадках города.

Венский фестиваль музыкальных фильмов. 26 июня — 15 июля. История этого фестиваля началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие так полюбилось публике, что перешагнуло границы одного государства и отправилось в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. В столице Урала фест проходит с 2010 года — каждый вечер в классическом европейском формате «под открытым небом» на площади перед Уральским федеральным университетом (улица Мира, 19) гости наслаждаются записями лучших опер и концертов. В этом году фестиваль в Екатеринбурге живым выступлением откроет группа виртуозов из Европы — Philharmonix.

Далеко не каждому городу выпадает такая удача — фестиваль Дениса Мацуева. Это, безусловно, одно из самых ожидаемых мероприятий лета. Фото: Алексей Кунилов

«Денис Мацуев представляет…». 25–27 июня. В отличие от Венского фестиваля это мероприятие полностью проходит вживую. Второй год подряд, пожалуй, самый известный современный российский исполнитель классической музыки Денис Мацуев проводит в Свердловской государственной филармонии три очень насыщенных музыкальных дня, в которые выступает сам вместе со своими коллегами по цеху. В программе — не только классические мотивы, но и джазовые импровизации, поэтому фестиваль будет интересен самой разной аудитории. Стоит отметить, что билетов на этот фестиваль осталось уже совсем немного, по-этому поклонникам творчества артиста нужно очень поторопиться.

Ирбитская ярмарка. 11–13 августа. Знаменитая ярмарка, куда когда-то съезжались купцы и гости не только со всей округи, но и страны. В советские годы прекрасная традиция, увы, была прервана, теперь же Ирбит вновь приглашает к себе гостей. Помимо того, что на Ирбитской ярмарке можно увидеть огромное разнообразие самых разных товаров, здесь также будут представлены лучшие образцы современных работ уральских ремесленников и художников. Для посетителей выставки проведут обширную развлекательную программу, поэтому если вы планировали летнее путешествие по области, Ирбитская ярмарка — идеальное для этого мероприятие.

Гастролёры

Евгений Князев в моноспектакле «Пиковая дама». 5 июня. Накануне дня рождения великого писателя Александра Пушкина в Свердловской государственной филармонии состоится литературно-музыкальный моноспектакль по повести «Пиковая дама». Евгений Князев — ведущий актёр Театра им. Вахтангова и ректор Театрального института им. Щукина с «Пиковой дамой» «сжился», ещё играя Германна в спектакле Петра Фоменко. Это была блистательная роль, и нынешняя постановка вызывает у публики не менее сильные чувства. Первой это оценила публика Московской филармонии, теперь очередь за свердловчанами.

Концерт группы «Градусы». 14 июня. Одна из самых хулиганистых групп на российской эстраде — группа «Градусы» — выступит с концертом в екатеринбургском ресторане «Максимилианс». На какое-то время лидеры группы уходили в сольное плавание, но в 2016 году вернулись в совместное творчество. Их музыка, как всегда, очень лёгкая, дерзкая, которая так нравится молодёжи. Кстати, 24 июня эта же группа станет хэдлайнером выпускной вечеринки УрФУ-2017.

Юбилейный концерт группы «Аквариум». 26 июня. Думаем, эта группа в особом представлении не нуждается и самые преданные поклонники Бориса Гребенщикова уже приобрели билеты на это мероприятие. В этом году 45 лет исполняется творчеству этого легендарного музыканта, поэтому по всей стране пройдут праздничные концерты, которые завершатся выступлением в родном городе БГ — Санкт-Петербурге.

«Юбилейные гастроли театра «Ленком». 14–16 июля. Гастроли столичных театров — всегда большой праздник, тем более если в афише такой спектакль-бренд как «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова, с хореографией Владимира Васильева. В роли графа Резанова — Дмитрий Певцов, в роли Кончиты — Александра Волкова. Спектакль будут играть три дня во Дворце молодёжи, но как вы понимаете, билеты расходятся, как горячие пирожки, поэтому если хотите как можно насыщеннее провести один из летних вечеров, позаботиться об этом нужно уже сейчас.