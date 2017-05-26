Золотомасочный балет «Ромео и Джульетта» представили на фестивале Рудольфа Нуреева

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Фото: Алексей Кунилов

В Уфе проходит XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Впервые за историю в афише этого фестиваля — спектакль Екатеринбургского театра оперы и балета.

Столица Башкортостана на 10 дней стала центром академического танцевального искусства. В этом году форум посвящён 90-летию Юрия Григоровича.

И особенно приятно, что спектакль «Ромео и Джульетта», удостоенный двух наград «Золотой маски», стал одним из главных событий фестиваля, тем более что исполнитель роли Меркуцио — Игорь Булыцын родом из Уфы и для него выступать на этой сцене было особой радостью и ответственностью.

В спектакле «Ромео и Джульетта» очень красивые декорации и костюмы, которые по достоинству оценили на фестивале. Фото: Алексей Кунилов

Также в первый день смотра зрителям представили обновлённую версию главного национального башкирского балета «Журавлиная песнь», который, кстати, в своё время был экранизирован на Свердловской киностудии.