Областная газета
Культура 26 мая 2017, 15:50

Золотомасочный балет «Ромео и Джульетта» представили на фестивале Рудольфа Нуреева

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Фото: Алексей Кунилов

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Фото: Алексей Кунилов

В Уфе проходит XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Впервые за историю в афише этого фестиваля — спектакль Екатеринбургского театра оперы и балета.

Столица Башкортостана на 10 дней стала центром академического танцевального искусства. В этом году форум посвящён 90-летию Юрия Григоровича.

И особенно приятно, что спектакль «Ромео и Джульетта», удостоенный двух наград «Золотой маски», стал одним из главных событий фестиваля, тем более что исполнитель роли Меркуцио — Игорь Булыцын родом из Уфы и для него выступать на этой сцене было особой радостью и ответственностью.

Ромео и Джульетта, XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева

В спектакле «Ромео и Джульетта» очень красивые декорации и костюмы, которые по достоинству оценили на фестивале. Фото:  Алексей Кунилов

Также в первый день смотра зрителям представили обновлённую версию главного национального башкирского балета «Журавлиная песнь», который, кстати, в своё время был экранизирован на Свердловской киностудии.

  • Опубликовано в №93 от 27.05.2017
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