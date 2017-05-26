Антиэкскурсия по Уралмашу прошла в финал конкурса «Интермузей-2017»

Антиэкскурсия по Уралмашу «Автобус 33». Фото: Музей истории Екатеринбурга

В московском Манеже проходит фестиваль «Интермузей-2017». В этом году на участие в конкурсе заявилось 334 российских музея, 11 из которых представляют Свердловскую область. В финал, куда отобрали 20 лучших проектов со всей страны, попал Музей истории Екатеринбурга.

В прошлом году Средний Урал на этом конкурсе был представлен Екатеринбургским музеем изобразительных искусств и Выставочным комплексом АО НПК «Уралвагонзавод». Но ни один из них, к сожалению, не дошёл до финала.

В этом году среди участников из нашего региона были — Музей Б. Н. Ельцина, Свердловский областной краеведческий музей, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Уральский государственный военно-исторический музей, Уральский филиал ГЦСИ и снова Екатеринбургский музей ИЗО.

Из областных учреждений в Москве свои проекты презентовали: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Кушвинский краеведческий музей и Музей военной техники УГМК.

Нынче фестиваль «Интермузей-2017» проходит под девизом «Музей будущего» и предполагает четыре номинации, в каждой из которых жюри выбрало по пять претендентов на победу. Музей истории Екатеринбурга прошёл в финал в разделе «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие». Получить столь высокую оценку музею удалось за автобусную антиэкскурсию по Уралмашу под названием «Автобус 33».

Причём, конкурировать наш музей будет с литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Музей русского импрессионизма, Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Кураторы назвали проект «антиэкскурсия» или радиоспектакль, поскольку в центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашевцев, связанные с памятниками архитектуры, улицами, дворами, знаковыми местами и точками, имеющими значение только для рассказчиков.

Такие «антиэкскурсии» проходят каждое воскресенье и предполагают 10 новелл по числу 10 знаковых мест — от завода УЗТМ до Бульвара культуры.

Справка «ОГ» «Интермузей» — ежегодный фестиваль, который проводится Министерством культуры России с 1999 года. Он объединяет более 300 музеев со всей страны. В первую очередь это площадка для обмена опытом, а также возможность для музеев показать свои достижения, для гостей фестиваля же — познакомиться с ними.