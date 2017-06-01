Свердловский режиссёр завоевала награду «Серебряный витязь»

Кадр из фильма "Счастье не за горами". Это короткометражная документальная картина о японской балерине Юко Фукудо, танцующей в Перми. Фото:

В Севастополе завершился XXVI международный кинофестиваль «Золотой витязь». В этом году в конкурсной программе славянского форума искусств было представлено сразу шесть работ свердловчан, одна из которых по итогам конкурса удостоена приза "Серебряный витязь". Обладателем награды стала екатеринбурженка Наталья Саврас с фильмом "Счастье не за горами".

В этом году уральцы на "Золотом витязе" участвовали в трёх номинациях. Количественное преимущество склонилось в пользу анимации - в этом разделе за победу боролись четыре наших режиссёра-мультипликатора, но увы, жюри отдало предпочтение другим авторам.

А вот в документальном кино от Свердловской области участвовали две картины: короткометражный фильм "Дом" Павла Фаттахутдинова и дебютная картина Натальи Саврас "Счастье не за горами" - обе работы кинокомпании "СНЕГА".

Для Натальи это уже не первая награда за эту картину, но, безусловно, самая престижная. До этого она получила Гран-при кинофестиваля "Берегиня" в Архангельске и приз за лучший неигровой дебют на "Кинопробе" в Екатеринбурге.

Приз "Золотой витязь" за полнометражное документальное кино вручили режиссёру Наталье Гугуевой за фильм о палубных лётчиках «Форсаж. Возвращение». Эта же картина была признан лучшим на прошедшем фестивале документального кино "Россия" в октябре, беседу с режиссёром об этой пронзительной киноработе можно прочитать в материале "ОГ" «Жизнь важнее кино».

А в художественном кино "Золотой витязь" увезёт с собой в Сербию Эмир Кустурица, главную награду фестиваля он получил за фильм "По Млечному пути" с Моникой Белуччи в главной роли.