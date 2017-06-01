Что посмотреть летом-2017: самые ожидаемые фильмы

«Дюнкерк» – первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. Съёмки проходили на искусственном пресном озере Эйсселмер в центральной части Нидерландов. Фото: «Дюнкерк» реж. К.Нолан

«ОГ» продолжает рассказывать о том, чем можно занять себя в предстоящие три месяца. Представляем новинки кинопроката, на которые стоит обратить внимание летом 2017 года.

Отечественный кинематограф

«Анна Каренина. История Вронского» (реж. Карен Шахназаров). Премьера: 8 июня.

Главные роли в «Анне Карениной» исполнили Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Матвеев в фильме сыграл Алексея Вронского. Фото: «Анна Каренина». реж. К. Шахназаров

Это киноверсия сериала «Анна Каренина», показанного весной на телеканале «Россия-1». Новый проект Шахназарова оказался одним из самых обсуждаемых и вместе с этим вызвал противоположные отклики. Многим не понравилось, что режиссёр добавил слишком много от себя: перенёс действие в начало XX века, исключил линию Левина и Китти и сделал очень спорный финал. Однако Карен Шахназаров попытался не столько детально точно экранизировать произведение, сколько показать историю русского государства начала прошлого столетия. Кроме того, Елизавета Боярская, вопреки злым языкам, смогла блистательно справиться со столь сложной ролью. Шахназарову, при всех явных минусах картины, удалось создать жизнеспособную экранизацию одного из самых популярных романов русской литературы.

«Холодное танго» (реж. Павел Чухрай). Премьера: 22 июля.

Павел Чухрай – номинант «Оскара» и «Золотого глобуса» – впервые за семь лет представляет свою новую картину. Чухрай обращается к теме Второй мировой войны. В центре сюжета история Макса и Лаймы. Макс попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаётся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с нацистами. Чухрай – мастер драмы. В «Холодном танго» он показывает, как жизнь может разрушиться в одну секунду и как даже близкие люди могут превратиться во врагов. «В фильме я пытаюсь рассказать о том, как машина фашизма не только уничтожала людей но и как она стравливала выживших. Она ломала судьбы даже неплохо приспособившихся к ней людей», – именно так говорит о своём фильме режиссёр.

«Блокбастер» (реж. Роман Волобуев). Премьера: 6 июля.

Трагикомедия, основанная на реальных событиях, почерпнутых из криминальной хроники. Это экранизация нашумевшего случая, когда девушка из провинциального города России ограбила пункт микрокредитования и поехала покорять Москву. Собрав в своём новом фильме топовых российских актёров – Анну Чиповскую, Марию Шалаеву, Михаила Ефремова, Юлию Снигирь, Светлану Ходченкову, Александра Молочникова, Евгения Цыганова – Волобуев снял забойную трагикомедию на тему столицы и провинции. Волобуева можно отнести к «новой волне» российских режиссёров, которые снимают самобытное кино, которое по душе и молодым, и взрослым. Подходящий вариант для летнего уик-энда.

Зарубежное кино

«Человек-паук: Возвращение домой» (реж. Джон Уоттс). Премьера: 6 июля.

Шестнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel, которую любят по всему свету. Пересказывать сюжет такого фильма не имеет смысла: в центре картины, как всегда, борьба супергероев со злом. Кто-то, конечно, устал от такого жанра, но расслабиться и посмотреть очередной фильм Marvel точно стоит, хотя бы в качестве развлечения. Marvel Studios и Sony Pictures Entertainment делает добротное кино, с качественными спецэффектами и популярными актёрами.

«Дюнкерк» (реж. Кристофер Нолан). Премьера: 20 июля.

Одна из самых ожидаемых премьер 2017 года во всём мире. Действие фильма разворачивается в 1940 году во Франции и рассказывает о Дюнкеркской операции, в ходе которой было спасено 338 226 английских, бельгийских и французских солдат. Автор «Бэтмена», «Начала», «Интерстеллара» ни в коем случае не интерпретирует по-своему исторические события, а детально реконструирует их. Корабли, самолёты, форма – это раритеты, сохранившиеся до наших дней. Для достижения наиболее высокого качества изображения съёмка велась на 65-миллиметровую плёнку IMAX, что позволит зрителям полностью окунуться в историческую атмосферу. Фильм получился тяжёлым, но пропустить картину, которая, скорее всего, станет очередным шедевром – никак нельзя.

«Тёмная башня» (реж. Николай Арсель). Премьера: 3 августа.

Новая картина – экранизация серии романов одного из самых популярных фантастов современности – Стивена Кинга. В центре сюжета – стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эльба), в параллельном мире он ищет Тёмную башню, удерживающую вселенную от уничтожения. Любители фантастики ждали выход этого фильма с 2007 года. За проект долго никто не брался. Новая картина, вслед за книгой, наверняка станет настоящим кинобестселлером и обретёт миллионы фанатов по всему миру.