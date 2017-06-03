Выставки Катерины Пензиной, Владимира Романова, Елены Гладышевой и Виктории Питиримовой

«Мы все связаны»

Это персональная выставка уральского автора Катерины Пензиной, открытая в Екатеринбургской галерее современного искусства. Впервые живописец и дизайнер демонстрирует публике особую технику на стыке декоративно-прикладного искусства и графики. Материал и техника исполнения — от рукоделия, а точнее, вязания, а сюжеты и стиль — скорее от графики. Тематика представленных работ варьируется от интерпретации современных явлений и трендов до портретов знаменитостей. Последние особенно удаются художнице, на выставке можно встретить изображения Сальмы Хайек, Джона Финна, Милен Фармер, Даниила Хармса и Пола Маккартни.

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка продлится до 12 июня.

Выставка этюдов Владимира Романова и Елены Гладышевой

В Галерее «ПоЛе» можно познакомиться с работами двух художников, запечатлевших красоту Екатеринбурга и других городов нашей страны и мира. Владимир Романов представил лиричные, нежные пейзажи столицы Урала и её окрестностей. Елена Гладышева привезла свои художественные впечатления издалека, на её картинах — Грузия, Золотое кольцо России, Суздаль, Гороховец, Обь и Новосибирск.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ленина, 50, корп. «Ж». Выставка продлится до 12 июня.

«Предел видимости»

В Екатеринбургской галерее современного искусства представлен арт-проект с оптическими иллюзиями от художника Виктории Питиримовой. Виктория — уральский художник-график и живописец. Её персональные выставки — всегда неожиданное освоение экспозиционного пространства с помощью цвета и света, объёмов и фактур, живописных плоскостей и графических объектов. На этот раз перед нами открываются оптические иллюзии, навеянные воспоминаниями художника о Версале — в них автор попыталась уйти от повседневных проблем в романтические грёзы и увести за собой нас, зрителей. Эта выставка — прекрасная возможность абстрагироваться от тяжёлой рабочей недели.

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка работает до 12 июня.