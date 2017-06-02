За лучшей литературой — на Красную площадь

Наина Иосифовна лично будет презентовать книгу, написанную в жанре нон-фикшн о событиях, которые охватывают большой период времени — с 1930-х годов до наших дней

Сегодня в Москве открывается III книжный фестиваль «Красная площадь». 400 издательств со всей страны за четыре дня представят порядка 100 тысяч новых книг и проведут более 480 мероприятий. «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях фестиваля-ярмарки, а также о свердловчанах, которые примут в нём участие.

На «Красной площади» традиционно собрано всё лучшее из того, что было издано в течение года на территории нашей страны. Это, пожалуй, самая масштабная российская книжная ярмарка, где широко представлены не только столичные литературные деятели, но ещё и регионы и национальные республики.

Не менее разнообразна тематическая палитра фестиваля — здесь собраны книги, действительно, на любой вкус: художественная литература и нон-фикшн, музейные издания и исторические книги, детская и учебная литература, произведения о кулинарии, музыке, кино, театре и других сферах нашей жизни.

А раз представлен такой широкий тематический спектр, то и среди участников фестиваля можно встретить весь цвет литературы и искусства.

Так, на открытии книжного фестиваля «Красная площадь» выступит оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Среди гостей кинопоказа — актёр и режиссёр Александр Адабашьян, актёр Дмитрий Певцов, в вечере поэзии примут участие Алиса Гребенщикова и Сергей Белоголовцев. Представить всех знаменитостей просто невозможно, поскольку они участвуют практически в каждом из почти 500 мероприятий. Поэтому тем, кто окажется на Красной площади с 3 по 6 июня, крупно повезло.

Мы же сделали небольшую подборку самых интересных мероприятий ярмарки.

3 июня. На секции художественной литературы писатель Захар Прилепин. Сегодня вечером Захар Прилепин будет презентовать свою новую книгу под названием «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

3 июня. Интерактивная программа «Суперблиц по страницам любимых книг» с участием журналиста и телеведущего Анатолия Вассермана и журналиста и участника телепередачи «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпова. Вообще на фестивале будет очень много интерактива, творческих встреч и возможности лично пообщаться с писателями, журналистами, и не только.

5 июня. Презентация мемуаров Наины Ельциной «Личная жизнь». Наина Иосифовна лично будет презентовать книгу, написанную в жанре нон-фикшн о событиях, которые охватывают большой период времени — с 1930-х годов до наших дней. Наина Ельцина вспоминает в ней историю своей семьи, корни которой уходят в село Титовка, расположенное на Южном Урале. Большая часть книги связана с именем Бориса Ельцина, с которым Наина Иосифовна прожила больше пятидесяти лет.

5 июня. Тотальный диктант с Леонидом Юзефовичем. Для тех, кто не смог в этом году поучаствовать в тотальном диктанте, будет возможность наверстать упущенное. Как известно, автор диктанта в этом году стал победителем «Большой книги — 2016». Леонид Юзефович снова продиктует свой текст участникам фестиваля, а после пообщается с гостями.

6 июня. На секции художественной литературы писатель Роман Сенчин. В 2015 году нашумевший роман Романа Сенчина «Зона затопления» получил третью премию «Большой книги». Как известно, не так давно известный автор переехал в Екатеринбург, поэтому по праву мы уже считаем его местным. В Москве писатель презентует новую книгу под названием «Срыв».

6 июня. Презентация книги «Всё не так, ребята…». В книге Владимир Высоцкий представлен в воспоминаниях друзей и коллег. Об этой работе гостям фестиваля-ярмарки расскажет издатель Елена Шубина и составитель Игорь Кохановский при участии режиссёра Александра Митты и других авторов сборника.