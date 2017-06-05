Белинка открыла летний филиал в парке Маяковского

Для удобства гостей на летней площадке Белинки есть столики и стулья, скамеечки и даже мягкие кресла-пуфы. Фото: Анна Порошина

В эти выходные в Екатеринбурге в парке имени Маяковского открылась летняя площадка библиотеки имени Белинского. На время всего тёплого сезона в парке организована беседка с большим ассортиментом самых разных книг. В читальне «Белинка и Ко» для посетителей будут организованы мастер-классы, игротеки и яркие литературные мероприятия.

Посетить такую летнюю читальню может любой – если вы прогуливаетесь по парку Маяковского, то непременно загляните на эту площадку, которую организаторы в шутку прозвали «бесплатной заправкой интеллекта». Даже абонементы на её посещение не нужны – всё зависит только от вашего желания.

В день открытия летнего филиала библиотеки погода не особо радовала, но это не напугало гостей – за первый день читальню посетили больше 90 человек. Постепенно в летнюю библиотеку завезут порядка 500 книг самых разных жанров – от приключенческих романов до энциклопедий, каждый найдёт чтиво по вкусу.

Читальня «Белинка и Ко» работает с 4 июня и по 27 августа, со вторника по воскресенье, с 10 утра и до пяти вечера – в любую погоду.

Кроме литературного направления на этой площадке будет уделено много внимания мастер-классам по изготовлению закладок, дневников для путевых заметок, букетов из бумаги и многого другого. С полной афишей летнего филиала библиотеки можно познакомиться на нашем сайте.