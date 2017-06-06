Областная газета
Культура 6 июня 2017, 19:53

В Екатеринбурге презентовали уникальный сказочный путеводитель по городу

Обложка книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких»

Обложка книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких»

В Ельцин Центре прошла презентация книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких». Это единственный в России путеводитель по городу, составленный его маленькими жителями, с детскими рисунками и рассказами о самых любимых городских местах юных екатеринбуржцев.

– Это настоящий путеводитель, по которому любой ребёнок сможет устроить себе и родителям экскурсию по городу. Ребята, во-первых, смогут найти и прочитать какие-то необычные истории, а во-вторых, пойти посмотреть и проверить, правда это или нет, – отметила организатор книги, руководитель студии изобразительного искусства «Полосатый кот» Анастасия Овсянкина.

Над созданием путеводителя трудились более тысячи юных жителей города в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята участвовали в конкурсе рисунков «Сказочный Екатеринбург», который проходил в рамках II ежегодного городского фестиваля «Город для больших и маленьких». Тираж уникального издания составил 1 000 экземпляров

  • Опубликовано в №100 от 07.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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