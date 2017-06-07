Список книг на лето: какие новинки нельзя пропустить

Лето – для многих время, когда появляется возможность спокойно почитать. Кто-то едет в отпуск – и тут подходящее произведение может привнести в путешествие или просто отдых особые краски, кто-то проводит тихие выходные на даче или дома, а наша уральская погода так и намекает, что это идеальное время, чтобы насладиться книгой. «ОГ» предлагает обзор самых ярких книжных новинок, с которыми нужно обязательно познакомиться этим летом.

Уральская проза

Исторический роман «Дебри», Алексей Иванов. Сначала уральский писатель Алексей Иванов создал сценарий к фильму «Тобол», съёмки которого сейчас в разгаре. Затем на основе киносценария, который рассказывает о петровской эпохе в истории Сибири, он написал большой роман с одноимённым названием. В романе множество сюжетных линий и исторических личностей – от Ермака и Петра I до зодчего Семёна Ремезова и митрополита Филофея. Но… многие сцены вымышлены – об этом предупреждал сам писатель, это его фантазии на тему. Чтобы снять все вопросы и удовлетворить читателя, который жаждет реальных научных исследований и фактологических подробностей, Алексей Иванов совместно со своим продюсером Юлией Зайцевой написал историческую основу «Тобола» – роман «Дебри». Критики отмечают, что до этой книги в современной российской литературе ещё не было такого подробного труда о расширении границ нашей империи в петровские времена и позже. Эта книга, безусловно, подойдёт как любителям жанра нон-фикшн, так и тем, кто неравнодушен к истории своего государства и края.

Сборник рассказов и повестей «Лолотта», Анна Матвеева. Эта екатеринбургская писательница в особом представлении не нуждается, её книги присутствуют в коротких списках престижных премий, читателей как в стране, так и за рубежом достаточно. Одна из последних работ этого автора – сборник историй под названием «Лолотта» уводит нас в любимое место на земле Анны – в Париж. Но не всё так просто – это путешествие из западноевропейской столицы в село Париж Челябинской области. И у каждого героя «Лолотты» свой Париж: тот, о котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают. Здесь вам и знаменитый магический реализм, и стилистические «вкусности», и тёплые, душевные истории – всё в лучших традициях писателя Матвеевой. Для летнего отпуска эта проза – прекрасный вариант.

Быть в тренде

Роман «Ночная трава», Патрик Модиано. Этот французский писатель в 2014 году стал лауреатом Нобелевской премии, поэтому многие, и в России в том числе, с нетерпением ждут, когда переведут очередную книгу Модиано. Роман «Ночная трава» был переведён на русский язык совсем недавно. В центре сюжета – любовь молодого героя и загадочной девушки, живущей под чужим именем и по подложным документам, потому что её прошлое обременено случайным преступлением. Кто-то скажет, что книга скучновата, но среди них не будет тех, кто любит французскую культуру, где неспешность, желание распробовать эту жизнь как можно тщательнее – норма. Лиричный, очень выразительный слог, история, которая складывается из маленьких пазлов в одну большую мозаику – многих не оставит равнодушными.

Роман «F20», Анна Козлова. Книга была удостоена престижной литературной премии «Национальный бестселлер», что, безусловно, должно подтолкнуть читателя познакомиться с ней. Но надо понимать, что история, рассказанная нам Анной Козловой, непростая, хоть и подана с иронией. Героиня романа – Юля – с виду обычная девушка, но с рождения живёт с диагнозом F20, шизофренией. Писатель ставит вопрос: как людям с такими психическими расстройствами жить в обществе, да и возможна ли вообще полноценная жизнь…

Сборник «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», Захар Прилепин. Многократный победитель литературных премий Захар Прилепин обратился к непривычному для себя жанру, собрав в одну книгу 11 биографий писателей и поэтов Золотого века. Державин, Давыдов, Чаадаев, Пушкин – все они держали в руке не только перо, но и оружие, об этом пойдёт речь в недавно вышедшем произведении.

Книги в отпуск

Роман «Скандинавские боги», Нил Гейман. Если вы хотите отдохнуть от окружающей вас действительности, погрузиться в другую реальность – в этом вам очень поможет новая книга этого писателя. Нил Гейман – автор «Звёздной пыли» и «Американских богов». По последней сняли одноимённый сериал, который вышел на экраны в марте этого года. Фанаты писателя с нетерпением ждали выхода новой книги, в которой он вновь обратился к скандинавской мифологии. Это произведение чётко следует сюжетам северных мифов, но благодаря умению автора рассказывать известные истории по-новому и ещё более увлекательно, произведения его пользуются большой популярностью.

Повесть «Бабий ветер», Дина Рубина. Вообще практически каждая книга Рубиной достойна того, чтобы взять её с собой в поездку. Это интересное лёгкое чтиво, от которого каждый ценитель красоты русского языка получит истинное наслаждение. По сути, проза Рубиной может быть как подробным путеводителем, так и стать заменой путешествия – в «Синдроме Петрушки» вкусно, со всеми подробностями и тайнами описана красавица Прага, в «Белой голубке Кордовы» – знойная, романтичная Испания, в новой книге – Америка с шумом океана, суетливый Израиль и свежий, ободряющий Сахалин. И если вы ещё не решили, куда вам поехать, можно начать с того, чтобы просто открыть новую повесть.

Роман «Случайный турист», Энн Тайлер. Несмотря на многообещающее название, книга эта не о путешествиях, а скорее о зыбкости личных отношений и жизни вообще. Есть о чём задуматься, пофилософствовать, тем более если на это есть время. Герой Мэйкон Лири пишет путеводители, но при этом он ненавидит путешествия всей душой. Он – за будничный распорядок, но ровно до тех пор, пока не погибает его сын. Книга эта вышла в Америке ещё в конце 80-х, она стала основой для фильма «Турист поневоле», который получил четыре «Оскара». Однако на русский язык книга переведена только в этом году, и это прекрасный повод познакомиться с ней нашим читателям.