Календарь событийного туризма Свердловской области

На Турнир косарей в Артях съезжаются мастера со всей России и не только, для многих из нас посмотреть, как люди на скорость косят траву, – уже экзотика. Александр Зайцев

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Лето – прекрасное время, чтобы не только познакомиться с природой нашего края, но и посетить самые интересные фестивали, праздники и ярмарки, которые пройдут в регионе в ближайшие три месяца.

10–11 июня – Покровский рубеж. Кислянка, Артёмовский ГО.

Это фестиваль реконструкции событий Гражданской вой­ны, которые проходили вблизи села Покровское Ирбитского уезда. В мероприятии примут участие военно-исторические клубы со всей России. Поэтому событие этих выходных обещает стать одним из самых масштабных за всё лето.

1 июля – Сабантуй на Среднем Урале, Кадниково.

Программа областного Сабантуя включает в себя все традиционные забавы и развлекательные мероприятия, свойственные этому празднику: национальные подворья, конные скачки, спортивные состязания, борьбу куреш и лазанье на столб, национальную кухню и праздничный концерт. Областной праздник традиционно состоится в селе Кадниково Сысертского городского округа на территории загородного клуба «Белая лошадь».

1 июля – Международный фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел «Малахитовая шкатулка», Арамиль.

Праздник пройдёт на территории «Парка сказов» на берегу реки Исети и будет посвящён творчеству Павла Бажова. Все желающие смогут по­участвовать в народных играх, посмотреть выступления фольклорных коллективов. В этом году впервые в рамках мероприятия пройдёт фестиваль игры на традиционных русских музыкальных инструментах «Играй, гармонь», который привлечёт аудиторию со всей страны. Также впервые будет проведён показ костюмов в народном стиле от известных уральских модельеров.

1 июля – Международный горный марафон «Конжак».

Горный марафон «Конжак» ежегодно проходит вблизи посёлка Кытлым. Уникальная местность и экстремальные условия подъёма до высшей точки (1549 метров) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. В нём принимают участие чемпионы мира и Европы по спортивному ориентированию, лыжники, полиатлонисты, а также представители других видов спорта и просто приверженцы здорового образа жизни.

1–2 июля – Международный фестиваль сплава «Чусовая России – 2017», село Чусовое.

Фестиваль сплава в селе Чусовое является одним из самых массовых мероприятий на воде. Во время фестиваля все желающие могут поучаствовать в рыбацких состязаниях и гонках сплавщиков, приобщиться к русской иван-чайной церемонии, поторговаться на ярмарке. Завершится фестиваль спуском на воду барочек со свечами в память о сплавщиках, погибших на реке Чусовой.

15 июля – Турнир косарей, Пристань, Артинский ГО.

Впервые турнир косарей прошёл в Пристани в 2011 году. С тех пор соревнования стали ежегодными и международными. Турнир состоит из трёх этапов: соревнования среди мужчин, среди женщин и командная эстафета. Параллельно с самими соревнованиями в Пристани проходят мастер-классы по быстрой и качественной подготовке косы и обучению приёмам косьбы.

8 июля – Фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица», Каменск-Уральский.

Фестиваль проходит в городе Каменск-Уральский, где работает самый крупный колокольный завод в Европе, уже более десяти лет в рамках празднования Царских дней. Главное его событие – колокольный концерт на часовне Святого Благоверного князя Александра Невского, что находится на главной площади города. В программе – традиционные и индивидуальные звоны, рассказы о святых местах региона, исторические справки о каждом городе – участнике фестиваля. В Каменск-Уральский съезжаются лучшие звонари со всей страны.

5–6 августа – Фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден», Беляковское.

Гора Гляден – место последнего боя и гибели дружины Ермака. После утренней молитвы казаки идут крестным ходом к горе для совершения панихиды. После этого начинаются народные гуляния: молодецкие забавы, эстафеты, мастер-классы по народным ремёслам и промыслам, например, по плетению кнутов и нагаек. На подворьях угощают блюдами и напитками, приготовленными по традиционным казачьим рецептам.

5 августа – Фестиваль «Самоцветная сторона», Мурзинка.

Село Мурзинка располагается на территории, которую называют самоцветной полосой Урала, богатой месторождениями драгоценных камней. Мурзинка знаменита голубыми топазами, бериллами, пегматитом, горным хрусталём. В рамках фестиваля любой желающий сможет пройти мастер-класс у настоящих мастеров и познакомиться с традиционным камнерезным творчеством Урала.

10–13 августа – Межрегио­нальная ирбитская выставка-ярмарка, Ирбит.

Раньше ирбитская ярмарка славилась своими масштабами и была второй в стране по значимости, уступая лишь нижегородской. На сегодняшний день это настоящая выставка достижений народного хозяйства, сюда приезжают обмениваться опытом, налаживать деловые связи. Для гостей традиционно устраивают автомотошоу, экскурсии по музеям города и различные концерты.

15 августа – Региональный фестиваль народной культуры «Туринская околица», Туринск.

Туринск – один из первых городов в нашей области, где активно взялись за восстановление народных промыслов. Этот город некогда славился мастерами по урало-сибирской росписи, затем здесь была знаменитая фабрика точёной деревянной игрушки. Сегодня по крупицам эти традиции возрождают местные ремесленники. А чтобы не оставаться в одиночестве, они организовали у себя фестиваль «Туринская околица», куда теперь съезжаются умельцы со всей округи. У гостей будет возможность как познакомиться с лучшими образцами народного творчества и прикупить что-то, так и насладиться красотой Туринска, где сейчас довольно активно развивают туризм.