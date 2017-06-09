Областная газета
Культура 9 июня 2017, 06:00

Стартовал органный тур по Свердловской области «Восток-Запад»

Передвижной цифровой орган "Монарх", созданный мастерами голландской компании «Йоханнус», обладает подлинно аутентичным звучанием, создающим атмосферу настоящего органного зала. Фото: Александр Козик

Передвижной цифровой орган "Монарх", созданный мастерами голландской компании «Йоханнус», обладает подлинно аутентичным звучанием, создающим атмосферу настоящего органного зала. Фото: Александр Козик

Сегодня в Красноуфимске состоится первый концерт в рамках Органного тура Свердловской государственной филармонии. Цифровой орган «Монарх» покинет Екатеринбург и в ходе гастрольного тура пересечёт регион с запада на восток и обратно.

Первый подобный тур состоялся в 2015 году, когда солист Свердловской филармонии, органист Тарас Багинец с другими музыкантами отправился в турне по Асбесту, Каменску-Уральскому, Ирбиту и другим городам. В 2016 году состоялся Северный органный тур, в котором было несколько городов, а завершилась поездка концертом в Ивделе.

В этом году помимо Красноуфимска орган зазвучит в Таборах — за шесть сезонов существования филармонического собрания и виртуального зала там впервые пройдёт живой концерт. Его слушателями станут как тавдинцы, так и жители близлежащих деревень Кузнецово и Озёрок. Также музыканты выступят в Первоуральске и Туринской Слободе, куда приедут ещё и слушатели из села Городище и деревни Палецкова.

  • 9 июня в 17.00 — Красноуфимск
  • 10 июня в 15.00 - Таборы
  • 11 июня в 15.00 — Туринская Слобода
  • 12 июня в 15.00 - Первоуральск
  • Опубликовано в №102 от 09.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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