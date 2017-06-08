Областная газета
Культура 8 июня 2017, 19:45

Что объединяет Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского?

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова знакомит Евгения Куйвашева с экспозицией юбилейной выставки. Фото: Павел Ворожцов

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова знакомит Евгения Куйвашева с экспозицией юбилейной выставки. Фото: Павел Ворожцов

Большинство юбиляров предпочитает получать подарки, и только самые сознательные дарят подарки другим. Именно так поступили сотрудники екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, который отмечает четвертьвековой юбилей, – сделали уникальный подарок всем жителям и гостям Среднего Урала. Сегодня здесь открылась выставка «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский».

Впрочем, и без подарков юбилярам не обошлось. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина наградили сотрудников Музея истории камнерезного и ювелирного искусства благодарственными письмами и почётными грамотами.

ненеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина, министр культуры Свердловской области Светплана Учайкина и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Женский взгляд на прекрасное особенно взыскателен (генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина, министр культуры Свердловской области Светплана Учайкина и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина). Фото: Павел Ворожцов

Первый из героев выставки – всемирно известный российский ювелир и организатор ювелирного производства, прославившийся в сознании обывателя прежде всего изготовлением пасхальных яиц для царской семьи, второй – большой патриот Урала и непревзойдённый знаток тех несметных богатств, что таили и до сих пор таят в себе Уральские горы. Имя Денисова-Уральского, в отличие от Фаберже, было многие годы незаслуженно забыто, и лишь в последнее десятилетие исследователи его наследия убедили культурную общественность, что Алексей Денисов-Уральский и Карл Фаберже – равновеликие фигуры, благодаря которым российское камнерезное и ювелирное дело получило заслуженное мировое признание.

маленькие пасхальные яйца Фаберже

Любой желающий мог купить маленькие пасхальные яйца Фаберже, сделанные не менее тщательно, чем императорские. В дореволюционной России сложилась традиция - дарить такие яйца девушкам, и с годами собиралось настоящее пасхальное ожерелье (не тут ли позаимствовал идею ювелирный дом "Pandora"?). Фото: Павел Ворожцов

В юбилейной выставке представлены работы из шести музеев – разумеется, самого Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, а также музеев Московского Кремля, Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, Пермской художественной галереи и других.

Печать настольная из золота и золотистого топаза, принадлежавшая Великому князю Сергею Александровичу

Печать настольная из золота и золотистого топаза, принадлежавшая Великому князю Сергею Александровичу. Фото: Павел Ворожцов

– Мы всегда с удовольствием делаем наши выставки за рубежом, но особенно приятно участвовать в экспозиции, которая открывается на родине выдающихся уральских мастеров, в тех местах, красота которых вдохновляла выдающихся камнерезов, – отметила генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина. – Будем очень рады, если выставка будет иметь успех, и с удовольствием продолжим сотрудничество.

– Мы подбирали экспонаты, так или иначе связанные с Уралом, – поясняет ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля, хранитель коллекции Фаберже Татьяна Мунтян. – Многие экспонаты в виде рисунков представлены в альбоме Императорской гранильной фабрики, который здесь хранится. Некоторые из этих предметов, которые уральцы видели только на рисунках, они смогут увидеть на выставке.

Последнее императорское яйцо Фаберже «Синее созвездие Цесаревича»

Последнее императорское яйцо Фаберже «Синее созвездие Цесаревича». Фото: Павел Ворожцов

Впервые в Екатеринбурге представлено, возможно, самое знаменитое яйцо Фаберже – «Синее созвездие Цесаревича», которое было заказано Николаем II как подарок императрице к Пасхе 1917 года, но после мартовского отречения Николая от престола так и не было доделано. «Созвездие» долгое время считалось утраченным, и лишь в 2001 году были найдены его половинки в фондах музея имени Ферсмана. И уже современные реставраторы собрали воедино то, что сохранилось.

Согласитесь, есть своя глубокая символика в том, что знаменитое произведение искусства, незавершённое из-за события, ставшего началом драмы императора и его семьи, впервые оказалось буквально рядом от того места, где эта драма завершилась (от здания музея до места расстрела царской семьи менее километра).

Минералогическая горка Алексея Денисова-Уральского

Минералогическая горка, считающаяся вершиной творчества Алексея Денисова-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

В экспозиции выставки ещё немало самых настоящих шедевров. Например, Минералогическая горка, которая считается вершиной творчества Денисова-Уральского, фигурки из его же знаменитого цикла «Воюющие державы». А лучше всё увидеть своими глазами. Выставка останется в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства до 10 сентября.

  • Опубликовано в №102 от 09.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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