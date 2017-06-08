Что объединяет Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского?

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова знакомит Евгения Куйвашева с экспозицией юбилейной выставки. Фото: Павел Ворожцов

Большинство юбиляров предпочитает получать подарки, и только самые сознательные дарят подарки другим. Именно так поступили сотрудники екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, который отмечает четвертьвековой юбилей, – сделали уникальный подарок всем жителям и гостям Среднего Урала. Сегодня здесь открылась выставка «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский».

Впрочем, и без подарков юбилярам не обошлось. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина наградили сотрудников Музея истории камнерезного и ювелирного искусства благодарственными письмами и почётными грамотами.

Женский взгляд на прекрасное особенно взыскателен (генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина, министр культуры Свердловской области Светплана Учайкина и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина). Фото: Павел Ворожцов

Первый из героев выставки – всемирно известный российский ювелир и организатор ювелирного производства, прославившийся в сознании обывателя прежде всего изготовлением пасхальных яиц для царской семьи, второй – большой патриот Урала и непревзойдённый знаток тех несметных богатств, что таили и до сих пор таят в себе Уральские горы. Имя Денисова-Уральского, в отличие от Фаберже, было многие годы незаслуженно забыто, и лишь в последнее десятилетие исследователи его наследия убедили культурную общественность, что Алексей Денисов-Уральский и Карл Фаберже – равновеликие фигуры, благодаря которым российское камнерезное и ювелирное дело получило заслуженное мировое признание.

Любой желающий мог купить маленькие пасхальные яйца Фаберже, сделанные не менее тщательно, чем императорские. В дореволюционной России сложилась традиция - дарить такие яйца девушкам, и с годами собиралось настоящее пасхальное ожерелье (не тут ли позаимствовал идею ювелирный дом "Pandora"?). Фото: Павел Ворожцов

В юбилейной выставке представлены работы из шести музеев – разумеется, самого Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, а также музеев Московского Кремля, Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, Пермской художественной галереи и других.

Печать настольная из золота и золотистого топаза, принадлежавшая Великому князю Сергею Александровичу. Фото: Павел Ворожцов

– Мы всегда с удовольствием делаем наши выставки за рубежом, но особенно приятно участвовать в экспозиции, которая открывается на родине выдающихся уральских мастеров, в тех местах, красота которых вдохновляла выдающихся камнерезов, – отметила генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина. – Будем очень рады, если выставка будет иметь успех, и с удовольствием продолжим сотрудничество.

– Мы подбирали экспонаты, так или иначе связанные с Уралом, – поясняет ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля, хранитель коллекции Фаберже Татьяна Мунтян. – Многие экспонаты в виде рисунков представлены в альбоме Императорской гранильной фабрики, который здесь хранится. Некоторые из этих предметов, которые уральцы видели только на рисунках, они смогут увидеть на выставке.

Последнее императорское яйцо Фаберже «Синее созвездие Цесаревича». Фото: Павел Ворожцов

Впервые в Екатеринбурге представлено, возможно, самое знаменитое яйцо Фаберже – «Синее созвездие Цесаревича», которое было заказано Николаем II как подарок императрице к Пасхе 1917 года, но после мартовского отречения Николая от престола так и не было доделано. «Созвездие» долгое время считалось утраченным, и лишь в 2001 году были найдены его половинки в фондах музея имени Ферсмана. И уже современные реставраторы собрали воедино то, что сохранилось.

Согласитесь, есть своя глубокая символика в том, что знаменитое произведение искусства, незавершённое из-за события, ставшего началом драмы императора и его семьи, впервые оказалось буквально рядом от того места, где эта драма завершилась (от здания музея до места расстрела царской семьи менее километра).

Минералогическая горка, считающаяся вершиной творчества Алексея Денисова-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

В экспозиции выставки ещё немало самых настоящих шедевров. Например, Минералогическая горка, которая считается вершиной творчества Денисова-Уральского, фигурки из его же знаменитого цикла «Воюющие державы». А лучше всё увидеть своими глазами. Выставка останется в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства до 10 сентября.