Куда пойти в День России?

В День России в Свердловской области пройдёт большое количество праздничных мероприятий, на которых будет интересно как детям, так и взрослым. Фото: Александр Исаков

В понедельник, 12 июня, жители нашей страны будут праздновать День России. В Екатеринбурге и городах Свердловской области пройдут массовые мероприятия, приуроченные к праздничному дню.

15 бесплатных музеев

В честь праздника день открытых дверей устраивает Свердловский областной краеведческий музей. Все желающие смогут бесплатно посетить площадки в Екатеринбурге и других городах региона. В столице Урала, например, для посетителей свои двери откроют «Дом Поклевских-Козелл», Музей истории и археологии Урала, Музей природы Урала. Также бесплатно можно посетить Художественный музей Эрнста Неизвестного и Музей радио им. А.С. Попова.

Свободный вход будет в музеях Берёзовского, Алапаевска, Асбеста, Полевского, Сысерти, Туринска и Верхней Пышмы. Все музеи будут работать с 11 утра до 17 часов вечера.

Полуторатысячный хор в Историческом сквере

В День России в Екатеринбурге пройдёт традиционное выступление массового хора. Уже в четвёртый раз в Историческом сквере на ступенях лестницы, ведущей к памятнику основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, перед екатеринбуржцами выступит сводный хор города, объединяющий более 50 профессиональных, любительских, студенческих, детских, ветеранских, академических и народных хоровых коллективов уральской столицы. Певцы исполнят гимн России, а также множество патриотических песен. Старт мероприятию будет дан ровно в полдень.

Концерт в ЦПКиО

В праздничный день свои двери в Екатеринбурге откроет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. По словам организаторов, на площадке парка горожан ждёт большая развлекательная программа для всей семьи, будут организованы различные игровые и развлекательные зоны. Завершением станет праздничный концерт на главной сцене парка.

Ярмарка на площади 1905 года

В самом центре Екатеринбурга 11 и 12 июня будет располагаться ярмарка народного хозяйства. На прилавках традиционно будет представлена сельскохозяйственная продукция от производителей из многих регионов России. Посетителей ярмарки ждут праздничный концерт, различные конкурсы и угощения.