Библиотека на каникулах

Библиотека имени В.Г. Белинского уже приучила своих посетителей к интеллектуальным играм на открытом воздухе, которые особенно популярны у молодёжи. Фото: Анна Порошина

Лето – время, когда большинство культурных учреждений – театры, филармонии – уходят в отпуск, разъезжаются по гастролям. У библиотек тоже наступают каникулы, но это совсем не значит, что они закрывают свои двери, наоборот – практически полностью культурный досуг населения ложится на их плечи. «ОГ» рассказывает, что особенного библиотеки региона могут предложить посетителям в предстоящие три месяца.

Библиотека под открытым небом

Как рассказали «ОГ» в Свердловской библиотеке им. В.Г. Белинского, во время летних каникул читателей меньше не становится, да и аудитория особо не меняется – это студенты, состоявшиеся учёные, пенсионеры. И чтобы разнообразить досуг, библиотека предложила своим читателям другой формат – выйти за рамки залов и перенестись на природу. Самыми популярными в череде таких мероприятий стали краеведческие прогулки – на протяжении всего лета для горожан проводят экскурсии по городу, рассказывая об истории того или иного района. Уже 14 июня состоится прогулка по Вознесенскому проспекту (улица Карла Либкнехта). А в Парке имени Маяковского постоянно открыта летняя читальня, где желающие могут взять книгу в специальной беседке и почитать на свежем воздухе.

Не отстают в этом направлении и библиотеки области. Так, сотрудники библиотеки Серова выезжают в турне по детским лагерям, где приобщают ребят к литературе, проводят различные квесты. Также в серовской библиотеке не прекращает летом работу клуб чтения «Валентина».

– Конечно, летний сезон – это сады, огороды, взрослым не до библиотек, но раз в месяц мы всё-таки собираемся с активистами клуба, – рассказывает Наталья Гусева, заведующая библиотекой-филиалом №2 централизованной библиотечной системы Серовского ГО. – Кроме того, к 9 Мая у нас прошла акция «Поющий автобус», когда члены клуба вместе с хором «Сударушки» вышли в рейс и исполнили песни военных лет, резонанс в городе был большой. А сейчас мы в вашей газете прочитали интервью с финалистом «Большой книги» молодым интересным автором Алексеем Сальниковым и очень хотели бы, чтобы встреча с ним прошла в нашей библиотеке.

Активно вступили в лето и в библиотеке Кушвы. Там в эти три месяца будет действовать Клуб летнего чтения.

– Сейчас уж точно ни о каком затишье речь не идёт, – говорит Вера Красикова, ведущий методист Библиотечно-информационного центра Кушвинского ГО. – Школьники приходят со своими списками на лето, как правило, они стараются прочитать всё в первый месяц. А клуб собирается уже после трёх часов – ребята там есть всегда. Они участвуют в мастер-классах, общаются, даже поют в караоке и танцуют. Сейчас мы большое внимание уделяем программе для молодёжи. Они любят акции «Ночь музеев», «Библионочь», также старшеклассникам нравятся интеллектуальные игры, которые мы для них устраиваем.

Поэзия снова в тренде

А самая масштабная программа на лето запланирована в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи имени В.П. Крапивина. Для младшего возраста тут пройдут поэтические марафоны, «Пиратская вечеринка», экологическая акция «День журавля» и много другое. Но недаром библиотека из «юношеской» была переименована в «молодёжную» – она действительно стала ближе к молодёжи. В этом году здесь открыли молодёжные литературные курсы и выпускают журнал «Крапива». В уютной мансарде библиотеки летом будут проводить чердачные пленэры – первый урок рисунка, кстати, проведёт художник, актриса «Коляда-театра» Валентина Сизоненко. С июля по август на базе библиотеки будет проходить обучение частной школы астрономии «Астрономикон».

– Также мы будем устраивать квартирники, игры в мафию, вечер страшилок – в общем всё, что интересно молодёжи, – делится планами Анна Батурина, завотделом социокультурных проектов и программ библиотеки. – В эпоху Интернета и гаджетов библиотека – это возможность живого общения, диалога, взаимопонимания. Но ещё важнее, что здесь у ребят есть возможность для самореализации – мы поддерживаем их проекты, тот же журнал «Крапива» они делают на базе «Тильды», публикуют там свои произведения – стихи, рассказы, сказки. Публицистики пока нет, но есть рефлексия по поводу своей жизни – тема становления личности очень актуальна для них, поиска своего места под солнцем.

Не забыли мы и о тренде последнего времени – поэзии. Хоть многие сегодня и ругают сетевую поэзию – творчество Ах Астаховой и других поэтов, – но они популяризируют жанр, вдохновляют ребят… У нас занимается молодёжный литературный клуб «Послезавтра 20 век» – и 15 июня на летней сцене Объединённого музея писателей Урала мы проведём с ребятами поэтический пикник, куда приглашаем всех желающих старшеклассников и студентов – послушать и почитать.