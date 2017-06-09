Областная газета
Культура 9 июня 2017, 18:45

В Свердловском театре музыкальной комедии прошла премьера спектакля «Искусство жениться»

Сцена из спектакля «Искусство жениться». Фото: Игорь Желнов

Сцена из спектакля «Искусство жениться». Фото: Игорь Желнов

В Свердловском театре музыкальной комедии прошла премьера спектакля «Искусство жениться». Постановка создана по мотивам комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным».

Музыку к спектаклю написал композитор Владимир Баскин, автор либретто – поэт Евгений Муравьёв. Это первое воплощение спектакля в музыкальном театре, в котором режиссёр Сергей Юнганс постарался уйти от английской чопорности и внести в постановку элементы комедии дель арте (комедия масок). В ролях ведущие артисты Музкомедии – Надежда Басаргина, Светлана Кадочникова, Алексей Литвиненко и другие.

  • Опубликовано в №103 от 10.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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