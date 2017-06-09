Сцена из спектакля «Искусство жениться». Фото: Игорь Желнов

В Свердловском театре музыкальной комедии прошла премьера спектакля «Искусство жениться». Постановка создана по мотивам комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным».

Музыку к спектаклю написал композитор Владимир Баскин, автор либретто – поэт Евгений Муравьёв. Это первое воплощение спектакля в музыкальном театре, в котором режиссёр Сергей Юнганс постарался уйти от английской чопорности и внести в постановку элементы комедии дель арте (комедия масок). В ролях ведущие артисты Музкомедии – Надежда Басаргина, Светлана Кадочникова, Алексей Литвиненко и другие.