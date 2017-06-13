Труба зовёт!

Иностранцы в Новоуральске! Духовой оркестр из Казахстана шествует по улице Первомайской к площадки перед КСК, где ему вручат главный приз фестиваля – Кубок Росатома. Фото: Александр Исаков

12 июня у новоуральцев было сразу три повода для праздника — День России и День города, а ещё — традиционный фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары», который нынче отметил «совершеннолетие».

Парад оркестров вместе с горожанами приветствует заместитель главы Новоуральска по социальным вопросам Константин Кутырев. Фото: Александр Исаков.

Строго говоря, началось всё ещё в 1996 году, когда в закрытом уральском городе состоялся первый подобный фестиваль, но тогда инициатива продолжения не получила. А уже с 2000 года фестиваль стал регулярным — сначала областным, потом всероссийским, а в этом году «Новоуральские фанфары» вышли на международный уровень, поскольку впервые его участником стал коллектив из Казахстана.

— Зарубежных участников могло быть и больше, — рассказал корреспонденту «ОГ» инициатор и бессменный организатор фестиваля, заслуженный работник культуры, художественный руководитель Муниципального духового оркестра Геннадий Соколов. — Но у нас всё-таки закрытый город, и разрешения удалось добиться только для Народного духового оркестра из Костаная.

В числе свердловчан на фестивале был духовой оркестр из Качканара под управлением Михаила Алиева. Фото: Александр Исаков

И надо сказать, что организаторы с выбором не прогадали — коллектив под управлением Алексея Губенко за три дня, что продолжался фестиваль, не только полюбился новоуральцам, но и покорил строгое жюри, которое единодушно присудило ему главный приз — Кубок корпорации «Росатом». Кроме того, лауреатами в различных номинациях стали коллективы из Альметьевска, Алапаевска, Ижевска, Новоуральска, Кушвы и Асбеста. А всего перед новоуральцами выступили 36 коллективов.

Генеральная репетиция выступления сводного хора перед марш-парадом. Фото: Александр Исаков

Казалось бы, духовая музыка в какой-то момент ушла в прошлое вместе с летними танцплощадками в городских парках, уступив место стремительно ворвавшемуся в нашу жизнь электрическому, а потом и компьютерному звуку. Но в XXI веке, как это ни покажется странным, духовые оркестры стали возрождаться. Никакой электрозвук не заменит звучания трубы, которая может и призывать в бой, и поведать о самых нежных чувствах.

Главный дирижёр фестиваля Владимир Усенко: «Музыканты, играющие на ударных, смотрите внимательно за моей рукой!». Фото: Александр Исаков

Фестивалей, подобных новоуральскому, не так много в России — в Иркутске, Зеленогорске (Красноярский край), подмосковной Истре. Новоуральский завершился марш-парадом по улицам города и гала-концертом на одной из площадей. Сводный оркестр (более 900 музыкантов) исполнил гимны России и Казахстана, «Славься» Михаила Глинки и «День Победы», а затем лучшие коллективы фестиваля показали свои программы.