Писателю Алексею Иванову вручили миллион рублей за открытие сокровенных тайн

Нагрудный знак из золота с «каплей» горного хрусталя и сертификат на один миллион рублей Алексею Иванову вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (на фото справа). Фото: culturavrn.ru

Писателю Алексею Иванову вручили Платоновскую премию за открытие сокровенных тайн отечественной истории. Всего в этом году на награду претендовали шесть номинантов, но жюри приняло решение в пользу уральского автора, который создал такие романы, как «Сердце Пармы», «Золото бунта», последняя его работа – исторический роман «Дебри». Нагрудный знак из золота с «каплей» горного хрусталя и сертификат на один миллион рублей Алексею Иванову вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, проводится в Воронеже с 2011 года. Помимо Иванова этой премии в разные годы были удостоены писатель Борис Екимов, режиссёр Лев Додин, дирижёр Михаил Плетнёв, режиссёр Александр Сокуров, художник-мультипликатор Александр Петров, который долгое время работал и жил в Екатеринбурге.