В Екатеринбурге открылась выставка фотографа-путешественника «Моя провинция»

Главная цель Егора Драничникова — с помощью своих снимков влюбить в нашу природу самих уральцев, показать им, каким ярким может получится путешествие по родному краю. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге в Музейном клубе «Дом Агафуровых» открылась фотовыставка под названием «Моя провинция». Автор – фотохудожник-путешественник Егор Драничников, который занимается пейзажной съёмкой уральской природы уже более шести лет.

Егор Драничников за эти годы пытался сформулировать для себя, что же такое провинция, и пришёл к выводу, что это любой город, за исключением Москвы. Фотограф четыре года назад создал интернет-журнал «Моя провинция», куда выкладывал снимки из своих путешествий по Уралу, а потом и рассказы, в которых описаны увлекательные поездки. На данный момент у него уже 15 тысяч подписчиков, также Егор уверен, что если всё пойдёт по плану, то через полгода у него их будет уже около сотни тысяч.

Река Тура. Дражные отвалы. Это место часто называют «уральским Клондайком», поскольку здесь ещё в 1824 году были открыты месторождения россыпного золота и платины. В середине XIX века здесь началась настоящая «золотая лихорадка». Фото: Егор Драничников

Началось же всё с родного для Егора города – Качканара, а потом границы для творчества становились всё шире и шире. На фотовыставке 25 снимков, где запечатлена его родина, виды с горы Конжак, заводы Нижнего Тагила, южноуральские степи, реки нашей области.

– Егор стал волонтёром нашего клуба, мы благодаря ему сняли несколько роликов, посвящённых Агафуровым, а теперь решили сделать и персональную выставку Егора, потому что фотографии того стоят, – рассказывает куратор выставки Любовь Козырева. – Уникальность этих кадров в том, что он снимает в труднодоступных уголках нашей области, которые и оказываются особенно зрелищными, и для нас, краеведческого музея, это, конечно, очень интересно. Кстати, выставку Егора дополняет экспозиция народных художественных промыслов Свердловской области – сувениры умельцев, работающих с деревом и берестой.

Главное, чего хотел добиться Егор своими фотоработами и этой выставкой, – доказать, что слово «провинция» давно уже нужно перестать воспринимать с негативным или пренебрежительным значением. Наш край прекрасен, уникальна его природа, и есть ещё очень много в области интересных мест, о которых не подозреваем даже мы, уральцы.

Труднодоступные места Егора совсем не пугают, а только добавляют адреналина, жажды увидеть что-то совсем новое. На своём «уазике» он исколесил весь регион. Что нельзя было сфотографировать простой камерой, снимал с квадрокоптера или воздушного шара.

Плотный туман у подножия горы Качканар. Снимок сделан 2 июня этого года. Фото: Егор Драничников

Выставка открыта до 31 августа и всё это время будет постепенно пополняться работами народных умельцев.

На открытии выставки гостям предложили угадать, какая местность изображена на снимке. Попробуйте угадать и вы. Фото: Егор Драничников

На снимке – табун лошадей на южноуральской степи. Фото: Алексей Кунилов

Нижнетагильские заводы. Фото: Егор Драничников

Фото: Егор Драничников

На выставке также представлены сувениры уральских умельцев. На снимке – туринские игрушки. Фото: Алексей Кунилов