Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» победил на «Кинотавре-2017»

Главную роль в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия" исполнил Александр Яценко. Кадр из фильма.

В Сочи завершился 28 Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр». Гран-при фестиваля присудили «Аритмии» Бориса Хлебникова, а премию за лучшую режиссуру получили «Заложники» Резо Гигинеишвили. Впрочем, «Кинотавр-2017» запомнится не только этим…

Ровно 20 лет назад на «Кинотавре» показали «Брата» Алексея Балабанова. Балабанов и его продюсер Сельянов получили тогда за «Брата» Гран‑при. Тогда, в 1997 году, на «Кинотавре» произошёл скандал: из-за критики фильма Алексей Балабанов чуть не подрался с оператором Владиславом Опельянцем, который опрометчиво сказал: «фильм «Брат» гроша ломаного не стоит». Что ж, время расставило всё по своим местам, да и Опельянц, к слову, в этом году получил приз за «Лучшую операторскую работу» в фильме «Заложники»…

Вот и 20 лет спустя «Кинотавр» стартовал со скандала. На показе первого конкурсного фильма режиссёр Роман Волобуев заявил, что снимает своё имя с титров фильма «Блокбастер». По его словам, причина такого решения – отсутствие права финального монтажа.

«Аритмия» Бориса Хлебникова – фильм про талантливого врача, который работает на скорой. Пока Олег спасал других, жена решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник. Вообще «Аритмия» – доброе российское кино, которое мгновенно полюбилось и критикам, и пока немногочисленным зрителям. За роль в этом же фильме Александр Яценко получил приз за «Лучшую мужскую роль».

В этом году на «Кинотавре» была весьма высокая конкуренция, в отличие от прошлого года, и жюри во главе с Евгением Мироновым отметило почти все действительно стоящие картины.

Призеры 28 Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» Главный приз кинофестиваля «кинотавр» – «Аритмия», реж. Борис Хлебников

– «Аритмия», реж. Борис Хлебников Приз «Pа лучшую режиссуру» – «Заложники», реж. Резо Гигинеишвили

– «Заложники», реж. Резо Гигинеишвили Приз «За лучший дебют» – «Теснота», реж. Кантемир Балагов

– «Теснота», реж. Кантемир Балагов Приз «За лучшую женскую роль» – Инга Оболдина («Жги», реж. Кирилл плетнев)

– Инга Оболдина («Жги», реж. Кирилл плетнев) Приз «За лучшую мужскую роль» – Александр Яценко («Аритмия», реж. Борис Хлебников)

– Александр Яценко («Аритмия», реж. Борис Хлебников) Приз «За лучшую операторскую работу» – Владислав Опельянц («Заложники», реж. Резо Гигинеишвили)

– Владислав Опельянц («Заложники», реж. Резо Гигинеишвили) Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» – Виталий Суслин, Иван Лашин («Голова. Два уха», реж. Виталий Суслин)

– Виталий Суслин, Иван Лашин («Голова. Два уха», реж. Виталий Суслин) Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» – «Турецкое седло», реж. Юсуп Разыков

– «Турецкое седло», реж. Юсуп Разыков Специальный диплом жюри – «Блокбастер», реж. Роман Волобуев(«За новый уровень жанрового кино»)

– «Блокбастер», реж. Роман Волобуев(«За новый уровень жанрового кино») Приз имени Даниила Дондурея гильдии киноведов и кинокритиков России – «Теснота», реж. Кантемир Балагов

– «Теснота», реж. Кантемир Балагов Диплом гильдии киноведов и кинокритиков России – «ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО», реж. Юсуп Разыков

– «ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО», реж. Юсуп Разыков Диплом гильдии киноведов и кинокритиков России – «Голова. Два уха», реж. Виталий Суслин

– «Голова. Два уха», реж. Виталий Суслин Победители конкурса«Кинотавр. Короткий метр»

Главный приз конкурса«кинотавр. Короткий метр» – «Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов

«Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов Диплом жюри конкурсной программы«кинотавр. Короткий метр»«За поэтическую интонацию фильма» – «Первый», режиссер Ладо Кватания

– «Первый», режиссер Ладо Кватания Специальное упоминание жюри конкурсной программы «кинотавр. Короткий метр»«За точную реализацию замысла» – «Молоко», режиссер Дарья Власова

– «Молоко», режиссер Дарья Власова Приз гильдии киноведов и кинокритиков россии «За художественное преобразование сюра реальности в сюрреализм в искусстве» – «Молоко», режиссер Дарья Власова

– «Молоко», режиссер Дарья Власова Диплом гильдии киноведов и кинокритиков россии с формулировкой «За искусство реанимации в кино и в жизни» – «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков

– «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков Специальный приз программы «Такое Кино» – «Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов

– «Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов Сертификат от яндекс. Такси на 1 миллион рублей. Специальный приз в рамках конкурса «Кинотавр». Короткий метр» на съемку короткометражного фильма для альманаха «Из точки а» – «Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов, «Половинки», режиссер Байбулат Батуллин