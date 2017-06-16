«Фотолето» в музее ИЗО открылось выставкой «Кафе Лемитц»

Экспозиция состоит из 63 чёрно-белых снимков. Они были лично отобраны Андерсом Петерсеном совместно с арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии «Different Dimension» Андреем Мартыновым

В столице Урала стартовал общегородской фестиваль «Фотолето-2017». Первая экспозиция проекта открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств — это документальная фотовыставка «Кафе Лемитц» одного из самых ярких представителей шведской школы Андерса Петерсена.

В нынешнем году фестиваль проходит в Екатеринбурге уже в четвёртый раз, правда, не без нововведений. Екатеринбургский музей ИЗО, как инициатор и главный организатор мероприятия, решил подключить к культурному проекту несколько новых площадок, значительно увеличив зрительскую аудиторию. В проекте примут участие Музей истории Екатеринбурга, Музей архитектуры и дизайна, Екатеринбургская галерея современного искусства и другие.

Выставка подготовлена самим автором совместно с арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии «Different Dimension» Андреем Мартыновым и Шведским институтом и посольством Швеции в России - от которого на открытии присутствовал Стефан Ингварссон, Советник по культуре Посольства Швеции в РФ (на фото слева). Фото: Александр Зайцев

Цель фестиваля «Фотолето» — это прежде всего популяризация искусства фотографии на Урале и возможность для зрителя познакомиться с работами крупнейших мировых и современных мастеров. В этом году это авторы из России, Скандинавии, Китая и Японии, занимающиеся как документальной, так и концептуальной фотографией. Причём все выставки будет объединять тема города.

Открывает проект выставка Андерса Петерсена неслучайно — это выдающийся европейский фотограф. Серию «Кафе Лемитц» Петерсен снимал в Гамбурге в период с 1967 по 1970-й. Героями фотографий стали посетители-завсегдатаи местного кафе: окрестные жители, портовые рабочие, гангстеры и просто любителей свободной жизни. Слетевшиеся на ночные огни бара люди попали в объектив фотографа, который не вызывал у них страх или недоверие. Ведь за три года, что провёл художник в Гамбурге, его уже хорошо знали в лицо представители так называемого «социального дна», но в понимании автора — открытые и искренние люди, чьи человеческие качества вызывали у него восхищение. «Я могу работать только с теми людьми, которые <…> раскрывают себя. Я в этих людях увидел очень многое, чего не вижу в других, — настоящую откровенность, настоящие чувства…, — говорил о своих работах Петерсен.

Зрители на открытии выставки. Фото: Александр Зайцев

Роль фотохудожника в этом процессе сохранения эмоций далеко не формальна. Его отснятый материал как нить связывает прошлое и настоящее, беспристрастно показывает нам фрагменты частной жизни отдельных персонажей.

И действительно, он запечатлел на камеру не специально позирующих гостей ночного кафе, а находящихся в комфортной и привычной для них среде мужчин и женщин, опустошающих бутылки со спиртным, целующихся, танцующих. Но некоторые из них выглядят будто выкинутыми с корабля всеобщего веселья и разврата, в глазах отдельных женщин читается тоска и грусть. Они то ли не желали быть частью вакханалии, то ли чувствовали себя чужими на общем празднестве. Правду их жизни, как, впрочем, и других незнакомцев с фото, мы можем восстановить лишь частично по воспоминаниям автора. Да и многих героев плёнки уже давно нет в живых. Но история их беззаботных гуляний, как и отдельный пласт в рок-н-ролльной культуре Европы в послевоенный период, осталась напечатанной на бумаге.

Фотовыставка Андерса Петерсена открыта с 16 июня по 16 июля по адресу: Воеводина, 5.