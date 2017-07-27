Староуткинск: сплав, пленэр и австралийцы

Староуткинск, как магнит, притягивает российских художников. Всех их поражает уральская природа. Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Со-Творение»

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

На берегах реки Чусовой в районе Староуткинска уже в шестой раз проходит арт-фестиваль «Со-Творение» – большой пленэр, на который съезжаются художники со всей России. Однако в последнее время Староуткинск привлекает не только живописцев, но и простых туристов, которые специально хотят посетить фестиваль.

Всероссийский фестиваль-пленэр с каждым годом расширяет свою географию. Если поначалу на Средний Урал в основном приезжали люди из соседних областей, то в этот раз пленэр посетили художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Коломны, Великого Новгорода, Пензы, Перми, Тюмени, Сыктывкара, Казани и других городов. Все они в течение двух недель будут рисовать красоты Чусовой, а затем представят свои работы зрителям, которые выберут лучшие из них в трёх номинациях. Подобные мероприятия в России можно пересчитать по пальцам одной руки.

За шесть лет пленэр стал одной из значимых точек в туристическом маршруте по нашей области. Многие именно во время фестиваля стараются посетить Староуткинск, чтобы, как говорится, совместить приятное с полезным: сплавиться по Чусовой, взобраться на могучие скалы, полюбоваться красивейшей природой и воочию увидеть художников и «галерею» под открытым небом.

– Наша задача – создать в Староуткинске «Уральскую арт-резиденцию», – рассказал «ОГ» организатор фестиваля Владислав Жаков-Цепернят. – Чтобы художники из разных городов России и остального мира приезжали сюда. Поэтому мы насыщаем наш пленэр большой программой: сплав, экскурсии, знакомство с местной культурой. Этим мы популяризируем наш край. Художники рисуют Урал, а потом представляют свои работы на выставках в своих регионах. Но вообще стоит отметить, что постепенно природа Староуткинска привлекает не только художников. Крайне популярен стал сплав по реке Чусовой.

Действительно, подобные маршруты привлекают людей из других регионов. Из Староуткинска, кстати, как раз начинается водная часть путешествия, поэтому место для пленэра выбрано идеально. Да и добраться довольно просто: всего 120 километров от Екатеринбурга.

– Мимо тех мест, где рисуют художники, сплавлялись люди из совершенно разных мест России, – добавляет Владислав. – Из Санкт-Петербурга, Чувашии, Москвы, Тюмени и так далее. Однажды даже такой случай произошёл. Гулял я неподалёку от этих мест, на Максимовских лугах. Там встретил туриста, оказалось, что он из Австралии. Я через переводчика спросил: «Что вам нужно, чтобы вы ездили к нам?». Он ответил: «Ничего, кроме информации. Нам тут очень нравится, но важно знать, что у вас проходит, что можно посетить». Поэтому нужна именно информационная поддержка – и туристов будет ещё больше.

Торжественное закрытие фестиваля пройдёт в Староуткинске 29 июля.

Кстати В этом году организаторы решили отойти от привычного названия «Арт-Чусовая». – Сейчас существует много разных мероприятий, которые имеют в названии реку Чусовую, – объяснил Влади­слав. – У людей всё перемешивается, путается в голове. Поэтому в этот раз мы решили назвать наш фестиваль «Со-Творение». Это название приза, который мы вручаем лучшим художникам.