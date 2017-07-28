Выставки недели

«Ордер на арест»

Елицин Центр

Экспозицию организовали два москвича — писатель и историк Павел Гнилорыбов и художник Андрей Сергунькин. Июль 1937 года в истории страны — дата начала Большого террора. Так, на примере истории одного дома на Арбате, создатели рассказывают о том, как в 1930-е годы, при власти Сталина, государственный террор глубоко проник в повседневную жизнь столицы и в жизнь людей. В своих графических рисунках Андрей Сергунькин пытается уловить переживание человека, который столкнулся с жестокими законами репрессий.

Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3), до 27 августа

«Мой город»

Музей истории Екатеринбурга

Свердловский художник Александр Ремезов на своих картинах изображает маслом Екатеринбург с новой стороны — с высоты птичьего полёта. Кроме того, Ремезов убеждён, что город — это не только дома, но и время — воспоминания о прошлом.

— «Мой город» — это место, с которым связаны внутренние переживания, — рассказывает художник. — Надежды, воспоминания, поэтому с течением времени «моим городом» становятся совершенно разные уголки земного шара. На этой выставке «заветным уголком» стал собирательный образ трёх городов: Екатеринбурга, Невьянска и Верхотурья.

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, д. 26), до 31 августа

«Уральская кинотрилогия Ярополка Лапшина»

Музейный клуб "Дом Агафуровых"

В стенах дома Агафуровых эта фотовыставка появилась неслучайно. Именно здесь 55 лет назад снимался один из фильмов Ярополка Леонидовича Лапшина — «Шестнадцатая весна». В экспозиции представлены материалы со съёмок трёх известных фильмов Мастера: «Приваловские миллионы», «Демидовы» и «Угрюм-река». Как известно, декорациями для этих кинолент становились любимые кинорежиссёром пейзажи Урала — река Чусовая, окрестности Кунгура, Сысерти, Нижнего Тагила. Многие из фотографий, которые были сделаны на съёмочной площадке, выставляются впервые. Это уникальный шанс ещё раз окунуться в атмосферу фильмов Ярополка Лапшина.

Адрес: Музейный клуб «Дом Агафуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28), до 31 августа