Кинотеатры области вновь смогут получить поддержку

На полученные средства кинотеатры могут приобрести цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, систему для 3D-показа, новые кресла и дополнительную киноаппаратуру. Фото: Елизавета Мурашова

Фонд кино объявил четвёртый конкурс по поддержке кинотеатров в населённых пунктах России с населением до 500 тысяч человек. В рамках конкурса будет распределён 1 млрд рублей, и каждый кинотеатр получит до 5 миллионов на безвозвратной основе. Кинотеатры области ранее уже успешно принимали участие в программе. «ОГ» разбирается в том, кто ещё может получить субсидию и помогла ли программа привлечь зрителей в кинозалы.

За три предыдущие «волны» программы Фонда кино 12 кинотеатров региона уже получили поддержку. Так, финансирование было направлено в Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в селе Байкалово, Киновидеодосуговый центр в Верхней Туре, трёхзальный кинотеатр в Серове, кинозал в красноуральском Дворце культуры «Металлург». Уже модернизированы залы в Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье и в посёлке Буланаш. Также были открыты три новых кинозала — в Богдановиче, Камышлове, Нижних Сергах.

Всего же, по данным Свердловского областного фильмофонда, в нашей области работает 95 кинотеатров. Подавать заявки не могут только 20 кинотеатров Екатеринбурга, поскольку число жителей города превышает 500 тысяч. Обязательных условий по-прежнему два: в переоборудованном кинозале необходимо демонстрировать отечественные фильмы в объёме не менее 50 процентов киносеансов в квартал и завершить реконструкцию до 31 декабря 2018 года.

Программа поддержки от Фонда кино стартовала в 2015 году. В Свердловской области несколько обновлённых кинотеатров открылись летом 2016-го, и следовательно, уже можно говорить о промежуточных итогах.

Один из кинотеатров, который получил грант в первой «волне», — Центр культуры и кино «Родина» в посёлке Буланаш (Артёмовский городской округ).

— Наш обновлённый кинотеатр открылся в июне 2016 года, и за год зрителей стало однозначно больше, — рассказала «ОГ» директор «Родины» Вероника Никифорова. — Раньше мы даже работали не каждый день, а сейчас показы идут с восьми утра и до двух часов ночи. Средняя наполняемость в будний день — 250–300 человек (за день), в уик-энд — до 500. Об этом раньше мы даже мечтать не могли! При том, что население Буланаша — 12,5 тысячи человек. К нам приезжают жители близлежащих городов (Реж, Артёмовский, Ирбит), в которых, в отличие от нас, нет 3D-установки. Показываем ли мы отечественные фильмы? Да, это обязательное условие. Каждый месяц Фонд кино отслеживает эти показатели.

Приём заявок будет проходить с 31 июля по 25 августа 2017 года.

Акцент В результате трёх прошедших конкурсов поддержку получили 434 зала в 395 населённых пунктах 70 субъектов РФ.