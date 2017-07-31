Пьесы тагильского массажиста ставят в России и в Белоруссии

Сцена из спектакля «Зимовье зверей». Фото: Центр народной культуры Ульяновской области

У тагильчанки Елены две фамилии и две успешные профессии. В обычной жизни она – Елена Дрокова, мастер медицинского массажа в нижнетагильском центре реабилитации ветеранов локальных войн. В творческой – Елена Киселькова, автор детских пьес, которые ставят во многих театрах России, а также в Белоруссии и Казахстане. В этом году спектакль по её сказке «Зимовье зверей» был признан лучшим детским спектаклем фестиваля «Коляда Plays».

Сеанс медицинского массажа длится от 20 минут до часа. За это время пациент успевает рассказать медику много интересного. Многие реплики «берутся на карандаш». Позднее, когда Елена сядет за написание очередной пьесы, «изюминки» из жизни бравых ветеранов обязательно пригодятся. Пригодятся и самобытные словечки друзей, и любимые речевые обороты главного наставника – Николая Коляды. Всё берётся из жизни и переносится в сказку.

– Все мои сказки про любовь. Но романтика в них соседствует с юмором. Поэтому все пьесы – хулиганские, и во всех почему-то есть драки, – улыбается Елена.

Елена Дрокова черпает вдохновение из общения с людьми, которые приходят к ней на массаж Фото: Галина Соколова

В Екатеринбургский государственный театральный институт на курс Николая Коляды наша героиня поступила в 37 лет. На втором курсе написала «Зимовье зверей». Пьеса быстро нашла путь к зрителю.

– Только я отправила «Зимовье зверей» в электронную библиотеку пьес, как через несколько дней её заметил режиссёр Московского историко-этнографического театра и поставил. Затем Ульяновск, Костанай, – вспоминает Елена.

С тех пор тагильчанка создала 15 драматических произведений. Все они, по её убеждению, рассчитаны на возраст от трёх до 97 лет. У многих пьес счастливая судьба. «Зубная фея по имени Мотя» – финалист международного конкурса «Маленькая премьера-2014». Пьесу «Принцесса из страны Забвения» на фестивале «За!Текст» критики назвали шварцовской. Её охотно ставят театральные студии в России и Белоруссии. Также она есть в репертуаре профессиональных театров Бурятии и Алтайского края.

В ноябре прошлого года по результатам работы лаборатории современной драматургии, которую организовал Российский академический Молодёжный театр, пьеса Елены Кисельковой «Тетя Вера кидается огурцами» вошла в тройку победителей. Успехи, конечно, вдохновляют. Елена не устаёт повторять, что не последнюю роль в продвижении её, как начинающего автора, сыграли драматург Анна Богачёва и писатель Ксения Драгунская.

А вот на малой родине драматург не очень популярна. Тагильских режиссёров хулиганские сказки пока не вдохновляют, и о драматурге Кисельковой в Нижнем Тагиле стали говорить только после успеха её спектакля на «Коляда Plays» в исполнении ульяновского театра-студии. Елена продолжает надеяться, что когда-нибудь написанную ею пьесу поставят и на сцене тагильского драматического театра.