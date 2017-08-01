На семь театров — 39 миллионов рублей

Часть финансирование будет направлено на приобретение комплектов технического и технологического оборудования. В этом нуждаются многие театры. К примеру – в Ирбите (на фото). В этом здании театр находится с 1884 года. Фото: Алексей Кунилов

Семь свердловских театров получат чуть больше 39 миллионов рублей. Такие субсидии правительство Российской Федерации распределило в рамках программы поддержки театров, расположенных в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Правительство Российской Федерации поддержало рублём театры малых городов ещё в конце января. Тогда между 56 субъектами России распределили сумму в 670 миллионов рублей. Театрам Свердловской области выделили 35 миллионов 125 тысяч рублей. К этой сумме также было добавлено ещё почти четыре миллиона уже из региональной казны. До последнего было неизвестно – кто и в каком объёме получит субсидии. Все заявки рассматривались в Министерстве культуры РФ. Оно же определяло конкретную сумму каждому театру.

Кто в итоге получил поддержку? Все семь профессиональных театров, находящихся в Свердловской области: Каменск-Уральский театр драмы, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, Театр драмы «Вариант» в Первоуральске, Новоуральский театр музыки, драмы и комедии, Новоуральский театр кукол и Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского. Отдельно стоит отметить, что подавать заявки не могли только учреждения Нижнего Тагила и Екатеринбурга, поскольку в этих городах население больше 300 тысяч человек.

Каковы размеры субсидий? Самая крупная – 8 миллионов рублей – досталась Серовскому театры драмы имени А.П. Чехова. Более 13 миллионов напополам получат два театра из Новоуральска. 6 миллионов будут перечислены Каменск-Уральскому театру драмы. Самую маленькую субсидию – 1,7 миллиона – получит Ирбитский драматический театр.

На что пойдёт поддержка? Эта помощь от государства должна пойти на создание и постановку новых спектаклей, а также на улучшение материальной базы. Порой для театров важнее получить средства на ремонт. К примеру, Серовскому театру драмы.

– В основном деньги нужны, конечно же, на материально-техническую базу, – рассказывала «ОГ» директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова. – На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о световом и звуковом оборудовании, швейной машинке для пошива костюмов.

Но про спектакли театры тоже не забудут. Так, планируется, что деньги пойдут на создание не менее восьми новых театральных постановок, четыре из которых – для детей.