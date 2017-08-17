Очаровательные мажоретки, оркестр мэров и поэтический марафон: как Екатеринбург отметит День города

Оркестр мэров из Тироля приезжает на Урал уже не в первый раз. Как знать, может, этот пример окажется заразительным, и в нашей области появится музыкальный коллектив, состоящий из политиков и государственных служащих? Фото: фестиваль духовых оркестров

Уже сегодня в Екатеринбурге начинаются события культурной программы, посвящённые Дню города. В этом году афиша мероприятий очень насыщенная – пожалуй, каждый житель и гость столицы Урала найдёт себе что-то по вкусу. «ОГ» рассказывает о ярких проектах, фестивалях и концертах на ближайшие четыре дня.

Одним из самых зрелищных событий уже по традиции станет Международный фестиваль духовых оркестров, который в этом году состоится в юбилейный, пятый раз. Основная часть программы пройдёт в Екатеринбургском цирке, а завершится фестиваль масштабным гала-концертом на площади 1905 года. Свердловчане услышат оркестр из Казахстана, оркестр девушек-старшеклассниц из тайваньского города Тайбэй, а также оркестр мэров австрийской провинции Тироль, состоящий из мэров, экс-мэров, вице-мэров, членов местных и государственных администраций Тироля. Не обойдётся и без российских коллективов – на фестивале выступят оркестры из Самары, Нижнего Тагила, Екатеринбург в том числе представит ансамбль очаровательных мажореток «ГрадMajo».

Тем, кто музыке предпочитает литературу, может оказаться интересен поэтический марафон. Этот проект зародился в начале 2000-х. Каждый год местные поэты в парке Литературного квартала в День города читают свои лучшие стихи.

Желающих познакомиться с культурой старины в День города приглашают в этнографический музей под открытым небом «Русская изба». Масштабный музей такого плана находится в Нижней Синячихе; в Екатеринбурге, конечно же, всё будет скромнее, но узнать, как жили наши предки, чем пользовались изо дня в день, как обставляли дом и даже с чем ходили в гости, здесь будет вполне реально. Экспонаты для проекта предоставили музеи Екатеринбурга и области.

Одним из главных мероприятий Дня города должно стать шоу и звёздный мастер-класс «Голоса Екатеринбурга», в котором примут участие самые талантливые певцы города и области, и оценивать их будут Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Александр Пантыкин. А вести это шоу будет популярный Дмитрий Нагиев.

Не останется без внимания театральная сфера. Уже после основных празднеств, в воскресенье, улица Пролетарская превратится в театральную галерею под открытым небом. Театр, где нет занавеса, декораций и сцены, а есть шоу ходулистов, марионеток, море импровизации – подарит нам V Международный фестиваль «Лица улиц».

Культурная афиша Дня города 17–20 августа, в 16:00 – Международный фестиваль духовых оркестров (площадки Екатеринбурга) 18 августа, 19:00–21:00 – Концерт Уральского академического филармонического оркестра (Исторический сквер) 19 августа, 11:00–19:00 – Фестиваль детского творчества «Площадь искусств» (площадь 1905 года) 19 августа, 12:00–16:00 – Екатеринбургский поэтический марафон – 2017 (Летняя эстрада Литературного квартала) 19 августа,12:00–19:00 – Семейный фестиваль «Город мастеров» (улица 8 Марта – от ул. Малышева до пр. Ленина) 19 августа, 12:30–16:00 – Живой этнографический музей под открытым небом «Русская изба – 2017» (Исторический сквер) 19 августа, 13:00–16:00 – Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» (площадка у дома №8 на ул. Горького) 19 августа, 16:00–22:30 – Гала-шоу Международного фестиваля духовых оркестров (площадь 1905 года) 19 августа, 18:00–23:00 – Шоу «Голоса Екатеринбурга» (площадь Театра драмы) 20 августа, 14:00–19:00 – Фестиваль уличных представлений «Лица улиц» (ул. Пролетарская, от Первомайской до Дзержинского) 20 августа, 14:00–21:00 – II Фестиваль танцующих людей «DancЕкб» (ЦПКиО им. Маяковского) 23 августа, 15:00–17:00 – IX Фестиваль актуального искусства «Лом» (ЦПКиО им. Маяковского)