Выставки IV Международного фестиваля меццо-тинто

Уже традиционный для Екатеринбурга фестиваль подарит сразу несколько интересных выставочных проектов. Это экспозиции с гравюрами художников из Аргентины, Ирландии, Мексики, США. Среди ярких работ — «Крымский альбом. Возвращение» Марины Лазаревой, посвящённый столетию революции и русским художникам-эмигрантам. Также это гравюры из ретроспективной выставки бельгийца марокканского происхождения Хашми Азза и инсталляция «Узор» Каролины Кундерс из Нидерландов.

Коуки Цуритани (Япония) «Предчувствие»

Зрелищным разделом фестиваля должен стать Открытый конкурс, где в этом году соревнуются 87 мастеров из 32 стран. На суд жюри будут представлены несколько сотен новейших работ, созданных авторами с 2015 по 2017 год и прошедших предварительный отбор. Это отнюдь не произведения новичков, поскольку рост и совершенствование мастерства в меццо-тинто требуют десятилетий упорного труда, и новые яркие имена в этом направлении изобразительного искусства не появляются внезапно.

Также зрители выставки познакомятся с произведениями «живых классиков» меццо-тинто, среди которых — Кэрол Уокс, автор единственной в мире монографии по истории и технике «чёрной манеры», мэтры американского графического пейзажа Роберт Кипнист и Фредерик Мершимер.

Лэйн Гроневег (Канада) «Посейдон»

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). С 19 августа по 24 сентября. Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а). С 19 августа по 10 сентября.

«Место, где свет»

Персональная выставка екатеринбургского художника Елены Тишлер. Экспозиция откроется в рамках Дня города. На ней больше 20 холстов, которые посвящены Году экологии. Здесь представлены: пейзажи, анималистика, философские сюжеты. «Место, где свет» — не только название всей выставки, но и одной из картин, на которой, по словам автора, изображён «маленький персональный рай», куда хочется возвращаться.

Адрес: филиал Свердловской областной библиотеки для детей и молодёжи имени В. П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Советская, 7, корпус 4). Выставка откроется 20 августа.